Росія має намір повністю знищити інфраструктуру України, — Боррель

Глава дипломатії ЄС стверджує, що питання відновлення України є для Європи ключовим. Йдеться про фінансування реконструкції та використання для цього заморожених російських активів відповідно до міжнародного та європейського права.

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Нещодавні обстріли України ще раз демонструють намір Росії повністю знищити цивільну інфраструктуру країни, про це заявив Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сьогодні, 9 березня.

"Сьогодні остання погана новина полягає в тому, що Росія атакувала Запорізьку атомну електростанцію. Її вкотре відключили від електромережі України. Наскільки нам відомо, 40% населення Києва без електрики, з безліччю чорних дірок у системі електропостачання по всій країні. Це показує, що вкотре Росія намагається повністю знищити цивільну інфраструктуру України. І саме тому ми маємо продовжувати забезпечувати способи самозахисту України", — сказав Боррель у четвер у Стокгольмі перед початком неформального засідання Ради з питань закордонних справ та розвитку.

Крім того, верховний представник повідомив, що на порядку денному засідання стоїть питання відновлення України, фінансування реконструкції та використання для цього заморожених російських активів відповідно до міжнародного та європейського права.

"Обидві речі йдуть разом. Учорашнє обговорення та сьогоднішнє обговорення мають одну мету: підтримати Україну, захистити та відновити. Підтримувати Україну у військовому плані та підтримувати цивільне населення. Міністри обговорять усі шляхи та кошти, які ми можемо мобілізувати, щоб підтримати відновлення України", — пояснив він.

Нагадаємо, росіяни здійснили черговий масований обстріл міст України 9 березня. Повідомлялося про "прильоти" у Києві, Одесі, Вінниці, Кропивницькому, Житомирі та Львівській області.

9 березня росіяни випустили по Україні 81 ракету. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що силам ППО вдалося збити 34 крилаті ракети та 4 БПЛА. Удари російських ракет припали по об'єктах критичної інфраструктури та цивільних споруд.

9 березня ДТЕК повідомили, що внаслідок ракетної атаки пошкоджено три теплоелектростанції. Обладнанню підстанцій було завдано істотних збитків, після завершення повітряної тривоги енергетики почали ліквідувати наслідки.