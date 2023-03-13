"Не там ищете врага": в МИД Украины ответили на обвинения грузинских властей

По словам спикера Олега Николенко, заявления грузинских политиков не имеют отношения к реальности, и не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов.

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В МИД Украины ответили на заявления руководства правительства и парламента Грузии по вмешательству Украины во внутренние дела. Об этом сегодня, 13 марта, написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

Он подчеркнул, что за последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента Грузии сделали ряд провокативных заявлений в сторону Украины, повторяя тезисы российской пропаганды.

В МИД Украины ответили на обвинения Грузии: Не там грузинские власти ищут врага

"Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью. Не там ищут врага грузинские власти", — написал он.

Кроме того, Николенко отметил, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов.

"Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость. Со своей стороны Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего", — добавил он.

Напомним, вчера, 12 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили упрекнул президента Украины Владимира Зеленского и других представителей украинской власти в поддержке акций протеста, которые прошли в Тбилиси в связи с принятием закона об иноагентах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 марта выразил благодарность за то, что протестующие в Грузии держали украинский флаг и пели украинский гимн во время митингов в Тбилиси. Глава государства отметил, что украинцы желают Грузии демократического и европейского успеха.

Ранее мы писали о том, что на пленарном заседании парламента Грузии 10 марта провластная фракция проголосовала против принятия законопроекта об иностранных агентах "Об прозрачности иностранного влияния".