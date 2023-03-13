"Не там шукаєте ворога": у МЗС України відповіли на звинувачення грузинської влади

За словами спікера Олега Ніколенка, заяви грузинських політиків не мають стосунку до реальності і не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів.

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У МЗС України відповіли на заяви керівництва уряду та парламенту Грузії щодо втручання України у внутрішні справи. Про це сьогодні, 13 березня, написав у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Він наголосив, що за останні кілька днів прем'єр-міністр та керівництво парламенту Грузії зробили низку провокативних заяв у бік України, повторюючи тези російської пропаганди.

У МЗС України відповіли на звинувачення Грузії: не там грузинська влада шукає ворога

"Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного з реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада", — написав він.

Крім того, Ніколенко зазначив, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцних відносин дружби українського та грузинського народів.

"Ми високо цінуємо підтримку грузинів тоді, коли українці борються за свою незалежність. Зі свого боку Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися у розвитку європейського майбутнього", — додав він.

Нагадаємо, вчора, 12 березня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі дорікнув президентові України Володимиру Зеленському та іншим представникам української влади за підтримку акцій протесту, які пройшли у Тбілісі у зв'язку з ухваленням закону про іноагентів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 березня висловив подяку за те, що протестувальники у Грузії тримали український прапор та співали український гімн під час мітингів у Тбілісі. Глава держави зазначив, що українці бажають Грузії демократичного та європейського успіху.

Раніше ми писали про те, що на пленарному засіданні парламенту Грузії 10 березня провладна фракція проголосувала проти ухвалення законопроєкту про іноземних агентів "Про прозорість іноземного впливу".