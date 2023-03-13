Кадровый голод: Кулеба рассказал, как устроиться на работу дипломатом МИД Украины

По словам главы дипломатии Дмитрия Кулебы, 20 стран остаются без представителей из Киева. Для того чтобы закрыть вакансии, на сайте ведомства теперь можно подать заявку на работу.

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В связи с кадровым голодом в Министерстве иностранных дел Украины огласили 10 новых вакансий. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей Facebook-странице.

Как отметил глава украинской дипломатии, очень сложно найти специалистов, которые представляли бы Украину на мировой арене. Далеко не все кандидаты имеют достаточную компетенцию или знание необходимых языков.

"Особенно сложно с поиском кандидатов на должности послов. Ищу их в дипломатической системе. Ищу в бизнес-среде. Ищу среди ученых. Но растут и темпы нашей дипломатической экспансии, в частности в Африке. Поэтому более двух десятков стран до сих пор без послов. Единственный способ ускорить эти процессы — принимать нестандартные решения", — написал Кулеба.

Так, 3 марта на официальном сайте министерства подавились сразу 10 новых вакансий. Требуются дипломаты в страны Средней Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Австрии и Соединенных Штатах Америки. Подать документы можно до 3 апреля 2023 года.

"Я знаю, что мы получим тысячи заявок. Знаю, что подавляющее большинство не будет соответствовать требованиям ни должности, ни времени. Наша задача будет в том, чтобы в море воды найти драгоценную каплю, которая подпитает дипломатическую службу. Поэтому каждый кандидат, в котором мы увидим потенциал, будет проходить тщательную безопасность, репутационную, коммуникационную и другие проверки", — подчеркнул Кулеба.

Какие требования для кандидатов при приеме на работу в МИД

Для того чтобы устроиться на работу в МИД Украины, необходимо подать ряд документов, владеть необходимым языком (хотя бы английским не ниже уровня B1).

Документы при приеме на работу в МИД:

заявления о приеме на работу и о согласии на обработку персональных данных;

резюме;

мотивационное письмо;

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство;

документ о высшем образовании;

документы, подтверждающие уровень владения иностранным языком;

другие документы по усмотрению претендента, подтверждающие соответствие установленным требованиям, в частности относительно опыта работы, профессиональных компетенций, репутации (характеристики, рекомендации, научные публикации и т.д.).

Главные требования при приеме на работу в МИД:

знание необходимых законов согласно специальности;

для дипломатов необходимо біть хорошо осведомленными о внешнеэкономическом и политическом курсах Украины, понимание принципов работы международных учреждений;

понимание политического устройства, истории, культурных и национальных традиций страны пребывания;

способность работать в условиях повышенной нагрузки и решать комплексные задачи;

опыт работы на должностях государственной службы категорий "Б" или "В", или опыт работы в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее двух лет.

Напомним, 13 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассказал о выгодах для Европы от вступления Украины в ЕС и НАТО. По словам министра, евроинтеграция представляет прагматичный интерес для гарантий безопасности и стабильности в регионе.

Ранее, 7 марта, глава дипломатического ведомства рассказал, что Киев намерен привлечь к ответственности президента России Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Для этого Украина работает над аннуляцией их иммунитета.