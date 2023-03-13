Кадровий голод: Кулеба розповів, як влаштуватися на роботу дипломатом МЗС України

За словами голови дипломатії Дмитра Кулеби, 20 країн залишаються без представників Києва. Для того, щоб закрити вакансії, на сайті відомства тепер можна подати заявку на роботу.

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У зв'язку з кадровим голодом у Міністерстві закордонних справ України оголосили 10 нових вакансій. Про це в понеділок, 13 березня, повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба на своїй Facebook-сторінці.

Як зазначив голова української дипломатії, дуже складно знайти фахівців, які б представляли Україну на світовій арені. Не всі кандидати мають достатньо компетенцій чи знання необхідних мов.

"Особливо складно з пошуком кандидатів на посади послів. Шукаю їх у дипломатичній системі. Шукаю в бізнес-середовищі. Шукаю серед науковців. Але зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без послів. Єдиний спосіб прискорити ці процеси — ухвалювати нестандартні рішення”, 5☺ написав Кулеба.

3 березня на офіційному сайті міністерства подавилися одразу 10 нових вакансій. Потрібні дипломати в країнах Середньої Азії, Близького Сходу й Африки, а також Австрії та Сполучених Штатах Америки. Подати документи можна до 3 квітня 2023 року.

"Я знаю, що ми отримаємо тисячі заявок. Знаю, що переважна більшість не відповідатиме вимогам ні посади, ні часу. Наше завдання буде в тому, щоб у морі води знайти дорогоцінну краплю, яка підживить дипломатичну службу. Тому кожен кандидат, у якому ми побачимо потенціал, проходитиме ретельну безпекову, репутаційну, комунікаційну й інші перевірки", — підкреслив Кулеба.

Які вимоги для кандидатів під час прийому на роботу в МЗС

Для того щоб влаштуватися на роботу в МЗС України, необхідно подати низку документів, володіти необхідною мовою (хоча б англійською не нижче за рівень B1).

Документи для прийому на роботу до МЗС:

заяви про прийом на роботу та про згоду на обробку персональних даних;

резюме;

мотиваційний лист;

документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство;

документ про вищу освіту;

документи, що підтверджують рівень володіння іноземною мовою;

інші документи на розсуд претендента, що підтверджують відповідність встановленим вимогам, зокрема щодо досвіду роботи, професійних компетенцій, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Головні вимоги щодо прийому на роботу в МЗС:

знання необхідних законів відповідно до спеціальності;

для дипломатів необхідно бути добре обізнаними про зовнішньоекономічний і політичний курс України, розуміння принципів роботи міжнародних установ;

розуміння політичного устрою, історії, культурних і національних традицій країни перебування;

здатність працювати в умовах підвищеного навантаження та вирішувати комплексні завдання;

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" або "В", або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Нагадаємо, 13 березня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що розповів про вигоди для Європи від вступу України в ЄС і НАТО. За словами міністра, євроінтеграція становить прагматичний інтерес для гарантій безпеки та стабільності в регіоні.

Раніше, 7 березня, глава дипломатичного відомства розповів, що Київ має намір притягнути до відповідальності президента Росії Володимира Путіна, главу МЗС РФ Сергія Лаврова та міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Для цього Україна працює над ануляцією їхнього імунітету.