В ЕС собираются принять свой закон об иноагентах: подробности, — Politico

По информации издания, некоторые неправительственные организации обеспокоены тем, что такие политики, как премьер Венгрии могу использовать закон для подавления демократических сил в Европе.

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Европейский Союз работает над законом, который заставит неправительственные группы, консультационные и академические институты раскрывать информацию о любом финансировании не из ЕС в рамках борьбы с иностранным влиянием внутри блока. Об этом 13 марта сообщает американское издание Politico со ссылкой на свои источники.

"Планируемое законодательство, которое находится на очень ранней стадии, повторяет аналогичные законы в Австралии и США. В США Закон о регистрации иностранных агентов требует от лоббистов, работающих от имени иностранных правительств, регистрироваться в федеральном правительстве с 1938 года", — говорится в сообщении.

По информации анонимных источников, закон могут принять в конце мая. Издание отмечает, что он вряд ли будет направлен против частных лиц, но заставит коммерческие и некоммерческие организации по всему блоку раскрывать информацию о финансировании из стран, не входящих в блок, в отношении таких операций, как оплата академического обучения.

Сообщается, что после того как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о пакете "защиты демократии" в сентябре прошлого года, началась работа над законопроектом об иностранном влиянии под руководством вице-президента Комиссии по вопросам юстиции Веры Йоуровой.

Примечательно, что Еврокомиссия разослала неправительственным организациям (НПО) опрос "для оценки воздействия", которая должна быть завершена в апреле в рамках разработки закона. По данным американских журналистов, респондентов уже просят подробно описать источники финансирования, не входящие в ЕС.

Некоторые НПО выразили обеспокоенность тем, что если Европа примет свой собственный вариант закона о регистрации иностранных агентов, он может быть использован такими политиками, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, для подавления продемократических сил в своей стране.

Протесты против закона об иноагентах в Грузии

Напомним, на прошлой неделе Грузию захлестнула волна протестов против закона об иноагентах по примеру аналогичного российского документа, который заставил бы организации регистрироваться в качестве "агентов иностранного влияния", если более 20 процентов их финансирования поступает из-за рубежа. После массовых протестов этот законопроект был отозван.

12 марта грузинский премьер Ираклий Гарибашвили обвинил президента Украины Владимира Зеленского и других представителей украинской власти в поддержке акций протеста, которые прошли в Тбилиси в связи с принятием закона об иноагентах.

В свою очередь спикер МИД Олег Николенко отметил, что заявления грузинских политиков необоснованны, и не смогут помешать дружбе украинского и грузинского народов.