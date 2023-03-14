У ЄС збираються ухвалити свій закон про іноагентів: подробиці, — Politico

За інформацією видання, деякі неурядові організації стурбовані тим, що такі політики, як прем'єр Угорщини, можуть використовувати закон для придушення демократичних сил у Європі.

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Європейський Союз працює над законом, який змусить неурядові групи, консультаційні та академічні інститути розкривати інформацію про будь-яке фінансування не з ЄС у межах боротьби з іноземним впливом усередині блоку. Про це 13 березня повідомляє американське видання Politico із посиланням на свої джерела.

"Заплановане законодавство, яке знаходиться на дуже ранній стадії, повторює аналогічні закони в Австралії та США. У США Закон про реєстрацію іноземних агентів вимагає від лобістів, які працюють від імені іноземних урядів, реєструватися у федеральному уряді з 1938 року", — йдеться у повідомленні.

За інформацією анонімних джерел, закон можуть ухвалити наприкінці травня. Видання зазначає, що він навряд чи буде спрямований проти приватних осіб, але змусить комерційні та некомерційні організації по всьому блоку розкривати інформацію про фінансування з країн, які не входять до блоку щодо таких операцій, як оплата академічного навчання.

Повідомляється, що після того, як голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про пакет "захисту демократії" у вересні минулого року, розпочалася робота над законопроєктом про іноземний вплив під керівництвом віцепрезидентки Комісії з питань юстиції Віри Йоурової.

Цікаво, що Єврокомісія розіслала неурядовим організаціям (НУО) опитування "для оцінки впливу", яке має бути завершено у квітні в межах розробки закону. За даними американських журналістів, респондентів уже просять докладно описати джерела фінансування, які не входять до ЄС.

Деякі НУО висловили стурбованість тим, що якщо Європа прийме свій власний варіант закону про реєстрацію іноземних агентів, він може бути використаний такими політиками, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан для придушення продемократичних сил у своїй країні.

Протести проти закону про іноагентів у Грузії

Нагадаємо, минулого тижня Грузію захлеснула хвиля протестів проти закону про іноагентів за прикладом аналогічного російського документа, який змусив би організації реєструватися як "агенти іноземного впливу", якщо понад 20 відсотків їх фінансування надходить з-за кордону. Після масових протестів цей законопроєкт було відкликано.

12 березня грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі звинуватив президента України Володимира Зеленського та інших представників української влади у підтримці акцій протесту, які відбулися у Тбілісі у зв'язку з ухваленням закону про іноагентів.

Зі свого боку речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що заяви грузинських політиків необґрунтовані та не зможуть перешкодити дружбі українського та грузинського народів.