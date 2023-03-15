Банковая ставит "лояльных": почему Зеленский уволил глав трех военных администраций

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай может начать дипломатическую карьеру, а его одесский коллега Максим Марченко готовится убивать врагов. Опрошенные Фокусом эксперты уверены, что в Офисе президента ищут более лояльные кадры и в будущем стоит ожидать другие крупные отставки.

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Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта уволил с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций — Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия.

Максим Марченко поблагодарил Зеленского за "возможность руководить лучшей областью страны".

"Борьба продолжается, и я считаю, что должен делать то, что умею лучше всего — убивать врагов и воевать ради будущего Украины. Надеюсь, что очень скоро я вернусь к любимому делу, но мои душа и сердце навсегда останутся в Одессе", — отреагировал Марченко на увольнение.

Сергей Гайдай в видеообращении заявил, что будучи на должности "сдал экзамен" перед жителями Луганской области. Гайдай вспомнил о строительстве дорог, которым "завидовали даже в Европе".

"Мы делали все возможное, чтобы наши защитники получили по максимуму все, что им нужно. Я четко видел, что есть и чего нет — сначала [большой войны] даже продуктов у бойцов не было. Десятки автомобилей, сотни генераторов, тепловизоры и дроны", — перечислил Гайдай свои достижения.

СМИ писали, что Сергей Гайдай готовится стать послом Украины в Казахстане, должность главы Луганской ОВА он занимал с октября 2019 года.

В комментарии "Телеграфу" он заявил об отсутствии каких-либо назначений, работе без перерывов с начала большой войны и желании "немного отдохнуть".

Сергей Гамалий пока не отреагировал на увольнение.

Большая война с РФ фильтрует кадры

Политолог Владимир Фесенко в комментарии Фокусу выразил мнение, что это не первые и не последние кадровые изменения в украинской власти.

"Война — это фильтр, который проверяет кадры в чрезвычайных обстоятельствах. Легче всего сказать про Гайдая — регион практически полностью оккупирован. Там нечем управлять. Послать в Казахстан его планировали еще с прошлого года. К работе других, видимо, тоже были претензии", — прокомментировал он.

Анализ последних кадровых изменений среди глав ОВА в этом году позволяет увидеть новый тренд — губернаторами прифронтовых регионов назначают представителей силовых структур, заметил он.

Максим Марченко имел к ним отношение, а Сергей Гамалий — человек гражданский. По Хмельницкой области ВС РФ также наносили ракетные удары, в том числе по энергообъектам, объяснил Фесенко.

По мнению политолога, видео, на которых мобилизованных мужчин в Одессе жестко задерживают военные, не могли стать причиной увольнения Максима Марченко.

"Местная администрация к военкоматам не имеет никакого отношения", — заключил он.

Банковая ставит "лояльных людей"

Увольнения Марченко, Гайдая и Гамалия могут быть связаны с желанием чиновников из Офиса президента найти более лояльные для себя кадры, считает другой политический эксперт Виктор Бобыренко.

"Ермак подчищает под себя вертикаль и снимает людей, которые ассоциируются с (бывшим замглавы ОП) Кириллом Тимошенко. Все должны знать, кто вице-президент. Назначение Гайдая было фиктивным — чтобы все говорили, что "Луганск — наш", — говорит он Фокусу.

Что касается возможных замен, то назначений может не быть долгое время — на место Марченко, Гамалия и Гайдая придут временно исполняющие обязанности, полагает он.

"Главным критерием будет не профессионализм, а лояльность к Банковой. Время назначений пока не определено, как и в случае с главами ОВА Сумской и Днепропетровской областей", – подытожил эксперт.

Напомним, что 21 февраля Кабинет Министров Украины назначил новых заместителей главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Виталий Дейнега стал замом по вопросам цифрового развития, а Андрей Шевченко отвечает за европейскую интеграцию.

Сам Алексей Резников в интервью изданию The Guardian 15 февраля объяснял, почему не ушел с поста после коррупционного скандала в министерстве. Резников сказал, что остаться в кресле министра его просил Зеленский.