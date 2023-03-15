Банкова ставить "лояльних": чому Зеленський звільнив голів трьох військових адміністрацій

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай може розпочати дипломатичну кар'єру, а його одеський колега Максим Марченко готується вбивати ворогів. Опитані Фокусом експерти впевнені, що в Офісі президента шукають лояльніші кадри й у майбутньому варто чекати на інші великі відставки.

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Президент України Володимир Зеленський 15 березня звільнив із посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій — Сергія Гайдая, Максима Марченка та Сергія Гамалія.

Максим Марченко подякував Зеленському за "можливість керувати найкращою областю країни".

"Боротьба триває, і я вважаю, що маю робити те, що вмію найкраще — вбивати ворогів і воювати заради майбутнього України. Сподіваюся, що дуже скоро я повернуся до улюбленої справи, але мої душа та серце назавжди залишаться в Одесі", — відреагував Марченко на звільнення.

Сергій Гайдай у відеозверненні заявив, що на посаді "склав іспит" перед жителями Луганської області. Гайдай згадав про будівництво доріг, яким "заздрили навіть у Європі".

"Ми робили все можливе, щоб наші захисники отримали по максимуму все, що їм потрібно. Я чітко бачив, що є і чого немає — спочатку [великої війни] навіть продуктів у бійців не було. Десятки автомобілів, сотні генераторів, тепловізори та дрони", — перерахував Гайдай свої досягнення.

ЗМІ писали, що Сергій Гайдай готується стати послом України в Казахстані, посаду голови Луганської ОВА він обіймав із жовтня 2019 року.

У коментарі "Телеграфу" він заявив про відсутність будь-яких призначень, роботу без перерв із початку великої війни та бажання "трохи відпочити".

Сергій Гамалій поки що не відреагував на звільнення.

Велика війна з РФ фільтрує кадри

Політолог Володимир Фесенко у коментарі Фокусу висловив думку, що це не перші та не останні кадрові зміни в українській владі.

"Війна — це фільтр, який перевіряє кадри в надзвичайних обставинах. Найлегше сказати про Гайдая — регіон практично повністю окупований. Там нічим керувати. Послати в Казахстан його планували ще з минулого року. До роботи інших, мабуть, теж були претензії", — прокоментував він.

Аналіз останніх кадрових змін серед глав ОВА в цьому році дає змогу побачити новий тренд — губернаторами прифронтових регіонів призначають представників силових структур, зауважив він.

Максим Марченко мав до них стосунок, а Сергій Гамалій — людина цивільна. По Хмельницькій області ЗС РФ також завдавали ракетних ударів, зокрема по енергооб'єктах, пояснив Фесенко.

На думку політолога, відео, на яких мобілізованих чоловіків в Одесі жорстко затримують військові, не могли спричинити звільнення Максима Марченка.

"Місцева адміністрація до військкоматів не має жодного стосунку", — сказав він.

Банкова ставить "лояльних людей"

Звільнення Марченка, Гайдая і Гамалія можуть бути пов'язані з бажанням чиновників з Офісу президента знайти лояльніші для себе кадри, вважає інший політичний експерт Віктор Бобиренко.

"Єрмак підчищає під себе вертикаль і знімає людей, які асоціюються з (колишнім заступником голови ОП) Кирилом Тимошенко. Усі мають знати, хто віцепрезидент. Призначення Гайдая було фіктивним — щоб усі казали, що "Луганськ — наш", — каже він Фокусу.

Щодо можливих замін, то призначень може не бути довгий час — на місце Марченка, Гамалія і Гайдая прийдуть тимчасово виконувачі обов'язків, вважає він.

"Головним критерієм буде не професіоналізм, а лояльність до Банкової. Час призначень поки не визначений, як і у випадку з головами ОВА Сумської та Дніпропетровської областей", — підсумував експерт.

Нагадаємо, що 21 лютого Кабінет Міністрів України призначив нових заступників глави Міноборони України Олексія Резнікова. Віталій Дейнега став заступником із питань цифрового розвитку, а Андрій Шевченко відповідає за європейську інтеграцію.

Сам Олексій Резніков в інтерв'ю виданню The Guardian 15 лютого пояснював, чому не пішов із поста після корупційного скандалу в міністерстві. Резніков сказав, що залишитися в кріслі міністра його просив Зеленський.