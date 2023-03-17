Китай все еще не готов помогать оружием России, — Кулеба

Глава украинского МИД подметил, что Владимир Зеленский в ожидании звонка из Пекина, хоть лидер страны Си Цзиньпин пока что не проявляет такого желания.

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Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба решил высказаться на тему того, собирается ли Китай помогать Российской Федерации в военном плане. Об этом он поговорил в новом интервью для ВВС в пятницу, 17 марта.

По словам главы ведомства, Китай и его лидер Си Цзиньпин пока что не проявляет сильного желания встретиться лично с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но при этом, в Москве 20-22 марта ожидается визит китайского правителя и переговоры с Владимиром Путиным.

В ходе этой встречи они собираются подписать двусторонние документы, а также обсудить актуальные вопросы касаемо дальнейшего развития партнерства и сотрудничества.

Дмитрий Кулеба отметил, что вероятнее всего это не будут вопросы по оказанию помощи Кремлю в противостоянии с Украиной.

"Я не думаю, что сейчас для Китая наступил такой момент… когда он готов вооружить Россию", — говорит глава МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом готов к телефонному разговору с господином Си Цзиньпином и осталось лишь дождаться инициативы со стороны официального Пекина.

По мнению портала The Wall Street Journal телефонный звонок может состояться как раз после переговоров с Владимиро Путиным в Москве и эти события нужны для того, чтобы "отразить усилия Пекина в более активной роли в посредничестве по прекращению войны в Украине".

Напомним, 16 марта Дмитрий Кулеба поговорил с главой МИД Китая Цинь Ганом. Главной темой переговоров была война в Украине и официальный Пекин продолжает настаивать на том, чтобы РФ и Украина провели мирные переговоры по урегулированию конфликта.