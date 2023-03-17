Китай все ще не готовий допомагати зброєю Росії, — Кулеба

Глава українського МЗС зауважив, що Володимир Зеленський очікує дзвінка з Пекіна, хоч лідер країни Сі Цзіньпін поки що не виявляє такого бажання.

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Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вирішив висловитися на тему того, чи збирається Китай допомагати Російській Федерації у військовому плані. Про це він поговорив у новому інтерв'ю для ВВС у п'ятницю, 17 березня.

За словами глави відомства, Китай та його лідер Сі Цзіньпін поки що не виявляють сильного бажання зустрітися особисто з президентом України Володимиром Зеленським. Але при цьому в Москві 20-22 березня очікується візит китайського правителя та переговори з Володимиром Путіним.

Під час цієї зустрічі вони збираються підписати двосторонні документи, а також обговорити актуальні питання щодо подальшого розвитку партнерства та співробітництва.

Дмитро Кулеба зазначив, що найімовірніше це не будуть питання щодо надання допомоги Кремлю у протистоянні з Україною.

"Я не думаю, що зараз для Китаю настав такий момент... коли він готовий озброїти Росію", — каже глава МЗС.

Президент України Володимир Зеленський при цьому готовий до телефонної розмови з паном Сі Цзіньпіном і залишилося лише дочекатися ініціативи офіційного Пекіна.

На думку порталу The Wall Street Journal, телефонний дзвінок може відбутися якраз після переговорів з Володимиром Путіним у Москві і ці події потрібні для того, щоб "відобразити зусилля Пекіна в більш активній ролі в посередництві з припинення війни в Україні".

Нагадаємо, 16 березня Дмитро Кулеба поговорив із главою МЗС Китаю Цінь Ґаном. Головною темою переговорів була війна в Україні та офіційний Пекін продовжує наполягати на тому, щоб РФ та Україна провели мирні переговори щодо врегулювання конфлікту.