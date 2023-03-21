Путин может посетить Китай в этом году, — росСМИ

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российский лидер может отправиться в Пекин по приглашению Си Цзиньпина. Конкретных дат в Кремле пока не называют.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин может посетить Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина уже в 2023 году. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает российские издание "Известия".

"Это обсуждалось, я уже говорил и думаю, что возможность поездки в Пекин в этом году существует", — сказал он.

При этом конкретные сроки поездки президента России в Китай в Кремле не называют.

Си Цзиньпин пригласил Путина приехать в Китай

Как сообщалось ранее, 21 марта председатель КНР Си Цзиньпин во время своего официального визита в Москву пригласил президента РФ Владимира Путина лично посетить Китай в этом году.

В ходе переговоров председатель Китая сообщил, что ждет Путина с ответным визитом в Пекин уже в 2023 году вместе с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Напомним, 21 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что "мирный план" Китая может быть взят за основу мирного урегулирования в Украине, если к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

В тот же день, 21 марта, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что т.н."мирный план" Китая по урегулированию войны в Украине пользуется уважением в Москве.