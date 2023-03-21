Путін може відвідати Китай цьогоріч, — росЗМІ

За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, російський лідер може вирушити в Пекін на запрошення Сі Цзіньпіна. Конкретних дат у Кремлі наразі не називають.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін може відвідати Китай на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна вже в 2023 році. Про це у вівторок, 21 березня, повідомив помічник президента Юрій Ушаков, повідомляє російське видання "Известия".

"Це обговорювалося, я вже говорив і думаю, що можливість поїздки в Пекін цьогоріч існує", — сказав він.

При цьому конкретних термінів поїздки президента Росії до Китаю в Кремлі не називають.

Сі Цзіньпін запросив Путіна приїхати в Китай

Як повідомлялося раніше, 21 березня голова КНР Сі Цзіньпін під час свого офіційного візиту в Москву запросив президента РФ Володимира Путіна особисто відвідати Китай цьогоріч.

У процесі переговорів голова Китаю повідомив, що чекає на Путіна з візитом у відповідь до Пекіна вже в 2023 році разом із главою уряду РФ Михайлом Мішустіним.

Нагадаємо, 21 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що "мирний план" Китаю може бути взятий за основу мирного врегулювання в Україні, якщо до цього будуть готові на Заході та у Києві.

У той же день, 21 березня, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що "мирний план" Китаю з врегулювання війни в Україні користується повагою в Москві.