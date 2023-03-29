"Продукт советской бюрократии": новый посол Германии в РФ высказался о Путине

По словам немецкого дипломата Александера Ламбсдорффа, нынешний политический режим в России напоминает период до 1917 года, когда вся власть принадлежала "автократу, осуществляющему самодержавие".

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Немецкий дипломат и заместитель главы фракции либеральной Свободной демократической партии в Бундестаге Александер Ламбсдорфф назначен новым послом Германии в Российской Федерации. В понедельник, 27 марта, политик выступил в Федеральной академии политики безопасности и ответил на вопросы аудитории, пишет издание Deutsche Welle.

В публикации говорится, что Ламбсдорфф работал в министерстве иностранных дел ФРГ по российскому направлению в 90-х и 00-х годах. Уже тогда дипломат предчувствовал развитие внешней политики РФ во все менее дружественном русле.

"Ведь война началась не 24 февраля 2022 года. Все это началось намного раньше, с войны в Грузии в 2008-м, продолжилось аннексией Крыма в 2014-м", — сказал Ламбсдорфф.

По мнению немецкого посла, выступление Владимира Путина в Бундестаге в сентябре 2001 года было попыткой разъединить Европу и Северную Америку, что является продолжением внешней политики СССР.

Ламбсдорфф назвал российского лидера "продуктом советской бюрократии" и отметил, что нынешний режим в РФ имеет сходство с периодом до 1917 года. Политик считает, что России исторически присущ государственный строй, при котором вся власть сконцентрирована в руках у "автократа, осуществляющего самодержавие".

Напомним, что по данным пресс-службы Минобороны ФРГ от 28 марта, Германия передала Украине 18 основных боевых танков Leopard 2 вместо запланированных 14.

Согласно сообщению Der Spiegel от 27 марта, в Германии намерены существенно нарастить финансовую и военную помощь Украине. Расходы ФРГ на "модернизацию стран-партнеров в области безопасности и обороны" на 2023 год выросли с 2,2 млрд до 5,4 млрд евро.

Мы также писали о том, что 24 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию предоставить Украине больше оружия, снарядов и финансовой поддержки. По мнению политика, ФРГ "не настолько щедра, как должна быть".