"Продукт радянської бюрократії": новий посол Німеччини в РФ висловився про Путіна

За словами німецького дипломата Александера Ламбсдорффа, нинішній політичний режим у Росії нагадує період до 1917 року, коли вся влада належала "автократу, який здійснює самодержавство".

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Німецького дипломата і заступника голови фракції ліберальної Вільної демократичної партії в Бундестазі Александера Ламбсдорффа призначено новим послом Німеччини в Російській Федерації. У понеділок, 27 березня, політик виступив у Федеральній академії безпекової політики та відповів на запитання аудиторії, пише видання Deutsche Welle.

У публікації йдеться про те, що Ламбсдорфф працював у міністерстві закордонних справ ФРН з російського напрямку у 90-х та 00-х роках. Вже тоді дипломат передбачав розвиток зовнішньої політики РФ у менш дружньому руслі.

"Адже війна почалася не 24 лютого 2022 року. Все це почалося набагато раніше, з війни в Грузії 2008-го, продовжилося анексією Криму 2014-го", — сказав Ламбсдорфф.

На думку німецького посла, виступ Володимира Путіна у Бундестазі у вересні 2001 року був спробою роз'єднати Європу та Північну Америку, що є продовженням зовнішньої політики СРСР.

Ламбсдорфф назвав російського лідера "продуктом радянської бюрократії" і зазначив, що нинішній режим у РФ має схожість із періодом до 1917 року. Політик вважає, що Росії історично притаманний державний устрій, за якого вся влада сконцентрована в руках у "автократа, який здійснює самодержавство".

Нагадаємо, що, за даними пресслужби Міноборони ФРН від 28 березня, Німеччина передала Україні 18 основних бойових танків Leopard 2 замість запланованих 14.

Згідно з повідомленням Der Spiegel від 27 березня, у Німеччині мають намір суттєво наростити фінансову та військову допомогу Україні. Витрати ФРН на "модернізацію країн-партнерів у галузі безпеки та оборони" на 2023 рік зросли з 2,2 млрд до 5,4 млрд євро.

Ми також писали про те, що 24 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Німеччину надати Україні більше зброї, снарядів та фінансової підтримки. На думку політика, ФРН "не настільки щедра, як має бути".