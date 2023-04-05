Названа основная точка поражения для ВСУ в Черном море

Корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте, а также Балтийского и Северного флотов в Новороссийске могут стать потенциальной целью ВСУ.

Related video

В Севастопольской бухте сосредоточена основная масса кораблей Черноморского флота РФ. Несколько единиц находятся в Феодосии и на озере Донузлав. Все они потенциальные цели для украинских БПЛА. Об этом в комментарии для материала Фокуса "Под прицелом. Какие цели Украина будет поражать накануне деоккупации Крыма" рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Речь идет о кораблях 30-й дивизии надводных кораблей. Это ракетоносцы, начиная от фрегатов проекта 11356, такие, как "Адмирал Макаров" или "Адмирал Эссен", и заканчивая патрульным кораблем "Василий Быков". Они могут нести крылатые ракеты "Калибр". Если речь идет о фрегатах, то дальность стрельб по наземным целям достигает 2 тыс. км.

Во-вторых, десантные корабли, как ЧФ РФ, так и Балтийского и Северного флотов. Их преимущественно прячут в Новороссийске Краснодарского края. Причин минимум две: вероятные атаки ВСУ и невозможность для проведения десантных операций.

"Ситуация такова, что десантные корабли в Черном море у россиян есть, но подготовленных десантников нет, — уточняет Лакийчук. — Основной контингент, а это 810-я бригада и 382-й отдельный батальон морской пехоты, понес значительные потери — от первоначального основного состава осталось очень мало. Численность квалифицированных кадров, которые могут и умеют совершать морские десантные операции, ограничена. Привлечение оперативного стратегического спецназа — для россиян из области фантастики".

В-третьих, в Черном море у России есть бригада подводных лодок. А именно шесть подлодок проекта 636 "Варшавянка". Каждая из них является носителем крылатых ракет "Калибр-ПЛ" для ударов по наземным целям.

"Подводные лодки опасны, потому что могут осуществлять пуски крылатых ракет морского базирования "Калибр", и их сложно обнаружить. — говорит изданию военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко. — Например, используя соответствующие противокорабельные элементы противолодочного типа. Сейчас это реализовать очень сильно" Таким образом, наиболее эффективным может быть задействование противокорабельных ракетных комплексов по подлодкам, именно тогда, когда они находятся в надводном состоянии в бухте Севастополя, но нанесение сейчас удара по бухте Севастополя и уничтожение этих лодок невозможно., когда мы будем непосредственно находиться у административного предела временно оккупированного полуострова Крым".

Напомним, ранее международные партнеры заявляли, что объекты на территории Крыма являются абсолютно законными целями для Украины.