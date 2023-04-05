Названо основну точку ураження для ЗСУ в Чорному морі

Кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті, а також Балтійського і Північного флотів у Новоросійську можуть стати потенційною метою ЗСУ.

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У Севастопольській бухті зосереджена основна маса кораблів Чорноморського флоту РФ. Кілька одиниць кораблів Чорноморського флоту РФ перебуває у Феодосії та на озері Донузлав. Всі вони — потенційні цілі для українських БПЛА. Про це у коментарі для матеріалу Фокуса "Під прицілом. Які цілі Україна буде вражати напередодні деокупації Криму" розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Мова про кораблі 30-ї дивізії надводних кораблів. Це — ракетоносці, починаючи від фрегатів проєкту 11356, такі як "Адмірал Макаров" чи "Адмірал Ессен", і закінчуючи патрульним кораблем "Василь Биков". Вони можуть нести крилаті ракети "Калібр". Якщо мова йде про фрегати, то дальність стрільб по наземних цілях сягає 2 тис. км.

По-друге, десантні кораблі, як ЧФ РФ, так і Балтійського і Північного флотів. Їх переважно ховають у Новоросійську Краснодарського краю. Причин як мінімум дві: ймовірні атаки ЗСУ та неможливість для проведення десантних операцій.

"Ситуація така, що десантні кораблі у Чорному морі у росіян є, але підготовлених десантників немає, — уточнює Лакійчук. — Основний контингент, а це 810-та бригада і 382-й окремий батальйон морської піхоти, зазнав значних втрат — від початкового основного особового складу залишилося дуже мало. Чисельність кваліфікованих кадрів, які можуть і вміють здійснювати морські десантні операції, обмежена. Тож залучення оперативного стратегічного спецназу — для росіян з області фантастики".

По-третє, у Чорному морі Росія має бригаду підводних човнів. А саме шість підводних човнів проєкту 636 "Варшавянка". Кожна них є носієм крилатих ракет "Калібр-ПЛ" для ударів по наземних цілях.

"Підводні човни небезпечні, бо можуть здійснювати пуски крилатих ракет морського базування "Калібр", і їх складно виявити. — говорить виданню військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко. — Наприклад, використовуючи відповідні протикорабельні елементи протичовнового типу. Зараз це реалізувати дуже складно і фактично неможливо. Отже, найефективнішим може бути залучення протикорабельних ракетних комплексів по підводних човнах, саме тоді, коли вони знаходяться у надводному стані в бухті Севастополя. Але нанесення зараз удару по бухті Севастополя, та знищення цих човнів — неможливо. Це буде можливо тоді, коли ми безпосередньо будемо знаходитись біля адміністративної межі тимчасово окупованого півострова Крим".

Нагадаємо, раніше міжнародні партнери заявляли, що об'єкти на території Криму є абсолютно законними цілями для України.