Почему не состоялся телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского: ответ Пекина

По словам посла Китая в ЕС Фу Цуна, отсутствие прямого контакта между лидерами стран совершенно не означает то, что КНР заняла сторону РФ в вопросе войны.

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Посол Китая в ЕС Фу Цун рассказал, почему председатель КНР Си Цзиньпин до сих пор не провел телефонный звонок с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как пишет портал The New York Times, между странами поддерживается контакт регулярно, но на более низких уровнях.

Визит лидера Китая в Москву состоялся еще 20 марта и продлились переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным три дня. После этого ожидалось, что в Пекине созвонятся с Киевом впервые за время полномасштабной войны, однако несмотря на заявленную поддержку диалога с обеими сторонами, Си до сих пор не общался с президентом Украины.

"Я знаю, что люди зациклены на президентском звонке. Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе", – цитирует издание слова Фу Цуна.

Посол подчеркнул, что отсутствие контактов главы КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского не говорит о том, что Пекин в этом вопросе выступает против Украины.

Напомним, 5 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон начал свой трехдневный визит в Китай. Ожидается, что он проведет переговоры с Си Цзиньпином о войне в Украине, западных санкциях, а также поставках оружия России.

Также 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше. Во время встречи с Анджеем Дудой они обсудили дальнейшее сотрудничество между странами, а также согласовали новый пакет военной помощи для ВСУ.