Чому не відбулася телефонна розмова Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського: відповідь Пекіна

За словами посла Китаю в ЄС Фу Цуна, відсутність прямого контакту між лідерами країн зовсім не означає, що КНР зайняла бік РФ у питанні війни.

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Посол Китаю в ЄС Фу Цун розповів, чому голова КНР Сі Цзіньпін досі не провів телефонний дзвінок із президентом України Володимиром Зеленським. Як пише портал The New York Times, між країнами підтримується контакт регулярно, але на нижчих рівнях.

Візит лідера Китаю до Москви відбувся ще 20 березня і тривали переговори із президентом РФ Володимиром Путіним три дні. Після цього очікувалося, що в Пекіні проведуть телефонну розмову з Києвом вперше за час повномасштабної війни, проте попри заявлену підтримку діалогу з обома сторонами, Сі досі не спілкувався з президентом України.

"Я знаю, що люди зациклені на президентському дзвінку. Той факт, що президент Сі не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні", – цитує видання слова Фу Цуна.

Посол наголосив, що відсутність контактів глави КНР Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського не говорить про те, що Пекін у цьому питанні виступає проти України.

Нагадаємо, 5 квітня президент Франції Еммануель Макрон розпочав свій триденний візит до Китаю. Очікується, що він проведе переговори з Сі Цзіньпіном про війну в Україні, західні санкції, а також постачання зброї Росії.

Також 5 квітня президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Польщі. Під час зустрічі з Анджеєм Дудою вони обговорили подальшу співпрацю між країнами та погодили новий пакет військової допомоги для ЗСУ.