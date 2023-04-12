Денис Шмыгаль прибыл в Вашингтон на встречу МВФ

Миссия главы правительства в Вашингтоне – сплотить страны-партнеры для оказания экономической поддержки Украине.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 11 апреля, прибыл в Вашингтон. Планируется, что он примет участие в весенней встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом сообщает The Hill.

Премьер-министру поручено сплотить страны-партнеры для оказания экономической поддержки, которая является ключевой для Украины, в частности, для ее военной обороны.

Премьер примет участие в весеннем заседании Международного валютно-финансового комитета и совместного Комитета по развитию МВФ и Всемирного банка.

Экономическая помощь Украине предусматривает, в частности, выплату зарплат украинским учителям, медикам, пенсионерам, а также направлена на восстановление критической инфраструктуры, разрушенной в результате российских ракетных атак.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию The Hill сообщил журналистам, что наибольшее давление на контрнаступление ВСУ идет изнутри Украины. По его словам, союзники Украины понимают, что для успешной атаки необходима качественная подготовка.

Премьер заявил, что утечка "секретных документов Пентагона" не помешает украинцам освободить свои земли от оккупантов. Политик также отметил, что для этого ВСУ требуется больше ракет большой дальности, танков и бронетехники и истребителей.