Денис Шмигаль прибув до Вашингтона на зустріч МВФ

Місія очільника уряду у Вашингтоні — згуртувати країни-партнери для надання економічної підтримки Україні.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 11 квітня, прибув до Вашингтона. Планується, що тут він візьме участь у весняній зустрічі Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Про це повідомляє The Hill.

Прем’єр-міністру доручено згуртувати країни-партнери для надання економічної підтримки, яка є ключовою для України, зокрема для її військової оборони.

Прем'єр візьме участь у весняному засіданні Міжнародного валютно-фінансового комітету й спільного Комітету розвитку МВФ і Світового банку.

Економічна допомога Україні передбачає, зокрема, виплату зарплат українським вчителям, медикам, пенсіонерам, а також спрямована на відновлення критичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок російських ракетних атак.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню The Hill повідомив журналістам, що найбільше тиску щодо контрнаступу ЗСУ йде зсередини України. За його словами, союзники України розуміють, що для успішної атаки потрібна якісна підготовка.

Прем'єр заявив, що витік "секретних документів Пентагону" не завадить українцям звільнити свої землі від окупантів. Політик також зазначив, що для цього ЗСУ потрібно більше ракет великої дальності, танків, бронетехніки та винищувачів.