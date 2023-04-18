"Не чужие же люди": Лукашенко пообещал помощь "властям ДНР" (фото)

Белорусский политик на встрече с главой оккупационной администрации Донецкой области Пушилиным пообещал помощь и поддержку "ДНР" а также заговорил о восстановлении в регионе заводов и сельского хозяйства.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с террористом, так называемым главой "ДНР" Денисом Пушилиным. Об этом сегодня, 18 апреля, пишет Белта.

Лукашенко заявил, что готов оказать любую помощь, потому что считает жителей Донецка "не чужими людьми".

"Я хотел бы, что называется из первых уст, услышать о ситуации в "Донецкой Народной Республике", если это возможно. На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок — он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И на север, и на юг. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации, что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?", — отметил он.

В свою очередь Пушилин отметил, что в Беларуси ему понравилось и он чувствует "традиции и поддержку".

13 апреля издание "Daily Express" написало, что Беларусь может получить нового лидера, которым станет президент РФ Владимир Путин, так как Кремль больше не может и не хочет поддерживать "последнего диктатора Европы" Александра Лукашенко.

10 апреля Александр Лукашенко попросил у главы Минобороны Сергея Шойгу "защиты от Запада". Он пожаловался на якобы несоблюдение США условий Будапештского меморандума.

6 апреля аналитики из американского Института изучения войны (ISW) заявили, что президент России Владимир Путин хочет заполучить больше власти над Беларусью и уже нашел инструмент для этого.