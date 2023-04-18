"Не чужі люди": Лукашенко пообіцяв допомогу "владі ДНР" (фото)

Білоруський політик на зустрічі з головою окупаційної адміністрації Донецької області Пушиліним пообіцяв допомогу та підтримку "ДНР", а також заговорив про відновлення в регіоні заводів та сільського господарства.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з терористом, так званим головою "ДНР" Денисом Пушиліним. Про це сьогодні, 18 квітня, пише Белта.

Лукашенко заявив, що готовий надати будь-яку допомогу, бо вважає донеччан "не чужими людьми".

"Я хотів би, що називається з перших вуст, почути про ситуацію в "Донецькій Народній Республіці", якщо це можливо. На фронті як у нас там справи? Тому що центральна так звана ділянка — вона у вас там найскладніша. Ідуть дуже інтенсивні" бої. І на північ, і на південь. Та й у напрямку Донецька. Обстріли. Людям важкувато. І в цій ситуації, що Білорусь може зробити для Донецька, чим ми можемо допомогти?", — зазначив він.

Своєю чергою Пушилін зазначив, що у Білорусі йому сподобалося і він відчуває "традиції та підтримку".

13 квітня видання "Daily Express" написало, що Білорусь може отримати нового лідера, яким стане президент РФ Володимир Путін, оскільки Кремль більше не може і не хоче підтримувати "останнього диктатора Європи" Олександра Лукашенка.

10 квітня Олександр Лукашенко попросив у глави Міноборони Сергія Шойгу "захисту від Заходу". Він поскаржився на нібито недотримання США умов Будапештського меморандуму.

6 квітня аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що президент Росії Володимир Путін хоче отримати більше влади над Білоруссю і вже знайшов інструмент для цього.