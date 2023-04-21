Военные аппетиты Зеленского растут, но Западу все труднее выполнять заявки Киева, — МИД РФ

В российском дипломатическом ведомстве убеждены, что президент Украины "потерял чувство реальности" и считают, что Киев ставит ультиматумы по вступлению в НАТО.

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что странам Запада становится все труднее удовлетворять заявки Киева на поставки вооружений. Соответствующее сообщение в пятницу, 21 апреля, опубликовала пресс-служба российского дипломатического ведомства.

В МИД РФ в очередной раз подчеркнули, что "США и их союзники по НАТО не прекращают накачивать "киевский режим" оружием", а также настаивают на продолжении боевых действий и демонстрации на поле боя эффективности западной военной помощи.

Также в ведомстве отметили, что в Великобритании открыто говорят о будущем контрнаступлении Вооруженных сил Украины. По мнению российских дипломатов, это якобы доказывает непосредственную вовлеченность Лондона в российско-украинскую войну и участие в планировании операций.

При этом в МИД РФ заявляют, что "растут военные аппетиты" президента Владимира Зеленского. Так, в ведомстве отметили, что на сегодняшнем заседании контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" Киев намерен запросить срочные поставки комплексов ПВО и дальнобойных ракет.

"Однако удовлетворять заявки Киева для США и Европы становится все труднее. В западных СМИ появилось немало публикаций об истощении запасов натовского вооружения в ключевых европейских государствах. Так, на нехватку боевой техники, обмундирования и боеприпасов в германской армии пожаловались в Бундестаге. Британская пресса сообщила о том, что правительство Великобритании уже начало обещать Киеву вооружение из своих запасов "на черный день", — сказано в сообщении ведомство.

Несмотря на "истощение" Запад все же не собирается прекращать поставки, убеждены в МИД РФ, так как "там" понимают, что отказ от помощи Киеву якобы может привести к поражению на фронте.

При этом в российском министерстве обвинили МИД Украины в том, что ведомство якобы предъявляет ультиматум НАТО в том, чтобы "сделать шаг навстречу членству" Украины в альянсе на июльском саммите в Вильнюсе.

"А посол Украины в Лондоне Пристайко считает, что НАТО должна "умолять" его страну вступить в военный союз. Судя по всему, безоговорочная поддержка Запада настолько развратила и без того наглый и беспринципный режим Зеленского, что он на глазах теряет чувство реальности и скоро совсем уверует в собственную исключительность", — пишет МИД России.

Напомним, 21 апреля Фокус сообщал о том, какие темы будут обсуждать в рамках встречи в формате "Рамштайн". Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, на повестке дня будут обсуждать то, что удалось сделать за год, стратегию на 2023 год, а также насущные потребности украинской армии.

Днем ранее, 20 апреля, в Офисе президента заявили, что украинская сторона поставит вопрос о поставках дальнобойных ракет на 11-м заседании контактной группы по обороне в формате "Рамштайн".