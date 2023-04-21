Військові апетити Зеленського зростають, але Заходу все важче виконувати заявки Києва, — МЗС РФ

У російському дипломатичному відомстві переконані, що президент України "втратив почуття реальності" та вважають, що Київ ставить ультиматуми щодо вступу до НАТО.

Related video

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що країнам Заходу стає важче задовольняти заявки Києва на постачання озброєнь. Відповідне повідомлення у п'ятницю, 21 квітня, опублікувала пресслужба російського дипломатичного відомства.

У МЗС РФ вкотре наголосили, що "США та їхні союзники по НАТО не припиняють накачувати "київський режим" зброєю", а також наполягають на продовженні бойових дій та демонстрації на полі бою ефективності західної військової допомоги.

Також у відомстві зазначили, що у Великій Британії відкрито говорять про майбутній контрнаступ Збройних сил України. На думку російських дипломатів, це нібито доводить безпосереднє залучення Лондона до російсько-української війни та участь у плануванні операцій.

При цьому в МЗС РФ заявляють, що "зростають військові апетити" президента Володимира Зеленського. Так, у відомстві зазначили, що на сьогоднішньому засіданні контактної групи по Україні у форматі "Рамштайн" Київ має намір запросити термінові постачання комплексів ППО та далекобійних ракет.

"Однак задовольняти заявки Києва для США та Європи стає все важче. У західних ЗМІ з'явилося чимало публікацій про виснаження запасів натовського озброєння у ключових європейських державах. Так, на нестачу бойової техніки, спорядження та боєприпасів у німецькій армії поскаржилися в Бундестазі. Уряд Великобританії вже почав обіцяти Києву озброєння зі своїх запасів "на чорний день", — сказано у повідомленні відомство.

Попри "виснаження" Захід все ж таки не збирається припиняти постачання, переконані в МЗС РФ, оскільки "там" розуміють, що відмова від допомоги Києву нібито може призвести до поразки на фронті.

При цьому в російському міністерстві звинуватили МЗС України в тому, що відомство нібито ставить ультиматум НАТО в тому, щоб "зробити крок назустріч членству" України в альянсі на липневому саміті у Вільнюсі.

"А посол України в Лондоні Пристайко вважає, що НАТО має "благати" його країну вступити у військовий союз. Судячи з усього, беззастережна підтримка Заходу настільки розбестила і без того нахабний і безпринципний режим Зеленського, що він на очах втрачає почуття реальності й незабаром зовсім увірує у власну винятковість", — пише МЗС Росії.

Нагадаємо, 21 квітня Фокус повідомляв про те, які теми обговорюватимуть у рамках зустрічі у форматі "Рамштайн". Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, на порядку денному обговорюватимуть те, що вдалося зробити за рік, стратегію на 2023 рік, а також нагальні потреби української армії.

Напередодні, 20 квітня, в Офісі президента заявили, що українська сторона поставить питання про постачання далекобійних ракет на 11-му засіданні контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн".