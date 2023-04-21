Нове засідання "Рамштайн": які теми обговорюватимуть міністри оборони (відео)

За словами Олексія Резнікова, для українського війська залишається пріоритетом постачання систем ПРО та ППО, а також західних винищувачів. Однак окрім цього будуть обговорювати і багато інших важливих тем.

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Міністр оборони Олексій Резніков на теренах зустрічі у форматі "Рамштайн" зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це український голова оборонного відомства написав у твіттері.

Чергове засідання міністрів оборони понад 50 країн проходить у офлайн-режимі. Перед початком зустрічі Олексій Резніков зустрівся з Ллойдом Остіном. Сьогодні буде рівно рік з початку "Рамштайну".

Засідання у форматі "Рамштайн" — що обговорюватимуть

Український міністр зазначає, що в порядку денному будуть обговорювати те, що вдалося зробити за рік, стратегію на 2023 рік, а також нагальні потреби української армії. Також обговорять програму підтримки всім підрозділам Збройних сил України. За словами Резнікова, головний пріоритет для України — це створення багаторівневої системи ПРО та ППО, а також постачання сучасних західних винищувачів.

20 квітня президент Володимир Зеленський під час пресконференції з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявив, що на "Рамштайні" треба порушити питання постачання далекобійних ракет для України.

"Я думаю, що важливо обговорити ту зброю, на яку Україна так довго очікує. Зокрема, це тренінг між місіями наших пілотів, відповідна далекобійна зброя, дуже конкретна, з дуже конкретними партнерами, з дуже конкретною кількістю", — заявляв Зеленський.

Окрім цього будуть обговорювати логістичні питання, про що повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, треба налагодити обслуговування танків, БМП та артилерії, яку передають Україні. Зокрема танки Leopard 2 будуть обслуговувати в Польщі, БМП Marder — в Румунії, а САУ PzH 2000 в Словаччині. Однак це все потребує значного фінансування.

Нагадаємо, 20 квітня в ОП заявили, що Україна вимагатиме на "Рамштайн-11" постачання далекобійних ракет для відпрацювання по російським тилам.

Також вчора головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів переговори з командувачем армії США у Європі, щоб визначити головні пріоритети для надання зброї.