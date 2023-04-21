Новое заседание "Рамштайн": какие темы будут обсуждать министры обороны (видео)

По словам Алексея Резникова, для украинской армии остается приоритетом снабжение систем ПРО и ПВО, а также западных истребителей. Однако кроме этого будут обсуждаться и многие другие важные темы.

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Министр обороны Алексей Резников в рамках встречи в формате "Рамштайн" встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом украинский глава оборонного ведомства написал в твиттере.

Очередное заседание министров обороны более 50 стран проходит в офлайн-режиме. Перед началом встречи Алексей Резников встретился с Ллойдом Остином. Сегодня будет ровно год с начала "Рамштайна".

Заседания в формате "Рамштайн" — что будут обсуждать

Украинский министр отмечает, что на повестке дня будут обсуждать то, что удалось сделать за год, стратегию на 2023 год, а также насущные потребности украинской армии. Также будет обсуждена программа поддержки всем подразделениям Вооруженных сил Украины. По словам Резникова, главным приоритетом для Украины является создание многоуровневой системы ПРО и ПВО, а также поставка современных западных истребителей.

20 апреля президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что на "Рамштайне" нужно поднять вопрос поставки дальнобойных ракет для Украины.

"Я думаю, что важно обсудить то оружие, которое Украина так долго ожидает. В частности, это тренинг между миссиями наших пилотов, соответствующее дальнобойное оружие, очень конкретное, с очень конкретными партнерами, с очень конкретным количеством", — заявлял Зеленский.

Кроме этого будут обсуждать логистические вопросы, о чем сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, нужно наладить обслуживание танков, БМП и артиллерии, передаваемую Украине. В частности, танки Leopard 2 будут обслуживать в Польше, БМП Marder — в Румынии, а САУ PzH 2000 в Словакии. Однако все это требует значительного финансирования.

Напомним, 20 апреля в ОП заявили, что Украина потребует на "Рамштайн-11" поставку дальнобойных ракет для отработки по российским тылам.

Также вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с командующим армией США в Европе, чтобы определить главные приоритеты для предоставления оружия.