Следует ожидать атак на военные и промышленные объекты в Подмосковье, — эксперт

Удары беспилотниками по территории РФ заставят врага перевести части ПВО в столичный регион. По словам эксперта Глеба Парфенова, ВСУ пытались провести несколько атак, но немного не хватило расстояния и точности.

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Украинские ударные беспилотники способны достичь гораздо большего расстояния, чем территория Москвы и Подмосковья. Это должно заставить противника насыщать частями ПВО столичный регион. Об этом рассказал Фокусу координатор направления безопасности Центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов.

"По моему мнению, следует ожидать атак на военные и промышленные объекты Подмосковья. Которых на самом деле там очень много, ВСУ уже пытались туда несколько раз попасть, но немного не хватало расстояния и точности. Посмотрим в будущем как оно будет, потому что сейчас видно, что мы еще на стадии испытания и нахождения оптимальных возможностей и маршрутов доставки", — рассказал эксперт.

По словам Парфенова, это обычно играет нам на руку, потому что заставит россиян больше уделять внимания защите середины государства и столицы напрямую. Перебрасывая части ПВО ближе к Москве.

Больше о перспективах украинской беспилотной авиации на территории Российской Федерации и вероятности посадки дрона на Красной площади читайте в материале "Москве приготовиться. Когда украинские беспилотники появятся на Красной площади".

Напомним, 24 апреля в Богородском городском округе Подмосковья упал беспилотник. На его борту было обнаружено 17 килограммов пластического взрывчатого вещества С-4. При этом общая масса этого аппарата составила 85 кг.