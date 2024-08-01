F-16 в Украине: какие системы вооружения РФ несут угрозу западным истребителям (фото)

В числе опаснейших средств противодействия F-16 находятся российские системы ПВО С-400 и С-500, средства РЭБ "Красуха-4", а также истребители ВКС РФ, которые вооружены дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух" — Р-77 и Р-37М.

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С поставкой истребителей F-16 к украинским вооруженным силам, их возможности подвергаются серьезным испытаниям в условиях конфликта с Россией. Самолеты, известные своей универсальностью и успехами в различных боевых сценариях, могут столкнуться с множеством угроз со стороны российских систем ПВО и другой военной техники. О том какие российские военные технологии будут угрожать эффективности F-16, и с каким стратегическими вызовами столкнутся украинские силы рассказали обозреватели Army Recognition.

Речь идет, конечно же, о передовых системах противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ, таких как С-400, С-500 и "Панцирь-С1". Угрозу F-16 представляют и средства радиоэлектронной борьбы, которыми обладает противник, а также различные истребители ВКС РФ и их вооружение.

Передовые системы ПВО России

С-400 "Триумф"

Одной из наиболее значительных угроз для F-16 является система ПВО дальнего действия С-400 "Триумф". Она предназначена для поражения различных воздушных целей, включая самолеты, беспилотники и баллистические ракеты, на расстоянии до 400 км. Благодаря своим продвинутым радарным возможностям, система способна отслеживать множество целей одновременно, включая те, что используют стелс-технологии или летят на низких высотах, что делает ее особенно опасной для F-16.

Российский ЗРК С-500 "Прометей" Фото: military-arms

С-500 "Прометей"

Новая система С-500 "Прометей" представляет еще большую угрозу. С-500 способна перехватывать гиперзвуковые ракеты и стелс-самолеты на больших расстояниях и высотах, что значительно усложнит работу летчиков F-16.

Панцирь-С1

Система Панцирь-С1 обеспечивает защиту на ближних и средних дистанциях, эффективно поражая низколетящие самолеты в ходе операций с ближней воздушной поддержкой, что подвергает F-16 дополнительной опасности.

Системы РЭБ

"Красуха-4"

Электронные средства борьбы России, такие как "Красуха-4", представляют значительную угрозу для F-16. Данная система РЭБ предназначена для подавления и нарушения работы вражеских радаров и спутниковых коммуникаций. При этом "Красуха-4" способна ослеплять радары и навигационные системы самолетов, затрудняя летчикам поддержание ситуационной осведомленности и обнаружение целей.

"Мурманск-БН"

Береговой комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН", способен нарушать коммуникации на больших расстояниях, что усложняет координацию F-16 с другими подразделениями и командными центрами. Нарушение коммуникационных линий может изолировать эскадрильи F-16, делая их более уязвимыми для российских оборонительных систем и снижая их боевую эффективность.

Система РЭБ "Красуха-4"

Российские истребители

Су-35, один из самых современных многоцелевых истребителей России, представляет собой значительную угрозу для F-16 в воздушных боях. Обладая высокой маневренностью и передовыми системами авионики, Су-35 может превосходить F-16 в маневренных боях и обнаруживать их до того, как они заметят его.

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МиГ-31, дальний перехватчик, предназначен для поражения целей на высоких скоростях и высотах. Его возможности позволяют ему противостоять F-16 в условиях, где уклонение от нападения особенно затруднено.

Российский стелс-истребитель Су -57 Фото: Открытые источники

Су-57, российский стелс-истребитель, также представляет серьезную угрозу. Благодаря своим стелс-технологиям и передовой авионике самолет способен обнаруживать и поражать F-16 в спорном воздушном пространстве, бросая вызов их оперативным возможностям и выживаемости.

Ракетные технологии

Ракета Р-77

Российская управляемая ракета средней дальности Р-77 класса "воздух-воздух" представляет опасность для украинской авиации. Она использует активное радиолокационное самонаведение и может поражать цели на расстоянии до 100 км, что позволяет российским самолетам атаковать F-16 с относительно безопасного расстояния.

Между тем это весьма спорное утверждение. Отметим, что по информации "Милитарного" западные истребители в Украине будут оснащены новейшей версией ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM AIM-120 с индексом D, которая, по мнению экспертов, имеет дальность поражения до 160 км.

Ракета Р-37М

Но критическую опасность представляют ракеты большой дальности Р-37М, разработанные для поражения важных целей, таких как самолеты ДРЛО. Ее заявленная дальность поражения составляет до 400 км, следовательно, она может поражать цели на значительном расстоянии от своих платформ запуска, что еще больше увеличивает эту угрозу.

Российская ракета класса "воздух-воздух" Р-37М

Радарные и сенсорные технологии

Небо-М

Прогрессивные российские радарные и сенсорные технологии также создают вызовы для F-16. Мобильная многополосная радиолокационная система "Небо-М" способна отслеживать стелс-цели, что осложняет действия F-16 в условиях высокой угрозы.

Заслон-М

Радар "Заслон-М", используемый на перехватчиках МиГ-31, имеет передовую фазированную антенную решетку (АФАР), способную отслеживать множество целей на больших расстояниях. Это затрудняет уклонение F-16 от обнаружения, снижая их боевую эффективность и выживаемость в спорном воздушном пространстве.

"Чтобы противостоять этим угрозам, операторам F-16 крайне важно продолжать инвестировать в технологическую модернизацию, такую как передовые средства радиоэлектронного противодействия, повышение скрытности и совершенствование ракетных систем", — подытожили обозреватели.

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Напомним, по информации издания The Telegraph в Украине совершили первые боевые вылеты истребители F-16, однако они, пока что, использовались только в роли "противовоздушной обороны".

Между тем украинские официальные лица пока не подтвердили данную информацию. Как заявил 1 августа советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, это будет комментировать президент или главнокомандующий.