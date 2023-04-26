В США представили проект резолюции о победе Украины: что будут требовать от РФ (фото)

По словам украинского посла в Штатах Оксаны Маркаровой, одним из главных условий данного документа будет возвращение границ 1991 года, а также полный вывод войск оккупантов.

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В Соединенных Штатах Америки представили проект резолюции о будущей победе Украины в полномасштабной войне. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала посол Украины в США Оксана Маркарова 26 апреля.

Представлен этот двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США в Вашингтоне и носит название "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины".

"Глава Хельсинской комиссии США конгрессмен Дж.Уилсон (Р), соглава комиссии С.Коэн (Д), соглава Конгрессового Украинского кокуса М.Каптур (Д) провели брифинг для прессы с участием третьего Президента Украины Виктор Ющенко", — говорится в сообщении.

Что входит в проект резолюции?

В первую очередь документ подтверждает, что победа Украины наступит после того, как войска РФ покинут всю территорию Украины, а Киев восстановит свои границы 1991 года, включая Крымский полуостров.

Также мир после украинской победы должен быть обеспечен при помощи интеграции страны в НАТО и другие евроатлантические институты.

США и западные союзники с партнерами продолжат работать, чтобы гарантировать Киеву следующие вещи:

выплата Россией репараций Украине;

восстановление Украины при помощи мирового сообщества;

руководство РФ будет привлечено к ответственности за захватническую войну;

восстановление справедливости для жертв преступлений, совершенных РФ во время ее вторжения.

"Благодарим всех наших партнеров и друзей в Конгрессе за лидерство в консолидации помощи Украине и двухпартийного видения нашей общей победы", — говорится в сообщении.

Резолюция о победе Украины над агрессией РФ Фото: Facebook Резолюция о победе Украины над агрессией РФ Фото: Facebook Резолюция о победе Украины над агрессией РФ Фото: Facebook

Напомним, 26 апреля в РФ пригрозили выйти из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Представитель МИД России Владимир Ермаков обвинил США и их союзников в реализации "дестабилизирующих военных программ".