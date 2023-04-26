У США презентували проект резолюції про перемогу України: що вимагатимуть від РФ (фото)

За словами української пані посла в Штатах Оксани Маркарової, однією з головних умов цього документа буде повернення кордонів 1991 року, а також повне виведення військ окупантів.

Related video

У Сполучених Штатах Америки представили проект резолюції щодо майбутньої перемоги України у повномасштабній війні. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала панi посол України у США Оксана Маркарова 26 квітня.

Представлено цей двопартійний проект резолюції нижньої Палати представників США у Вашингтоні та має назву "Про позицію Палати представників щодо умов перемоги України".

"Голова Гельсінської комісії США конгресмен Дж.Вілсон (Р), голова комісії С.Коен (Д), голова Конгресового Українського кокусу М.Каптур (Д) провели брифінг для преси за участю третього Президента України Віктора Ющенка", — йдеться в повідомленні.

Що входить до проекту резолюції?

Насамперед документ підтверджує, що перемога України настане після того, як війська РФ залишать всю територію України, а Київ відновить свої кордони 1991 року, включаючи Кримський півострів.

Також мир після української перемоги має бути забезпечений за допомогою інтеграції країни до НАТО та інших євроатлантичних інституцій.

США та західні союзники з партнерами продовжать працювати, щоб гарантувати Києву такі речі:

виплата Росією репарацій України;

відновлення України за допомогою світової спільноти;

керівництво РФ буде притягнуто до відповідальності за загарбницьку війну;

відновлення справедливості жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.

"Дякую всім нашим партнерам і друзям у Конгресі за лідерство в консолідації допомоги Україні та двопартійному бачення нашої спільної перемоги", — йдеться у повідомленні.

Резолюція про перемогу України над агресією РФ Фото: Facebook Резолюція про перемогу України над агресією РФ Фото: Facebook Резолюція про перемогу України над агресією РФ Фото: Facebook

Нагадаємо, 26 квітня в РФ пригрозили вийти з мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності. Представник МЗС Росії Володимир Єрмаков звинуватив США та їхніх союзників у реалізації "дестабілізуючих військових програм".