"Содержательная беседа": Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

По словам украинского президента, беседа была длительной. Глава государства выразил надежду, что общение с китайским лидером даст мощный толчок развитию отношений двух стран.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил украинский лидер в своем Twitter-аккаунте.

Президент Украины назвал разговор с председателем КНР длительным и содержательным.

"Провел длительный содержательный телефонный разговор с Председателем Китая Си Цзиньпином. Верю, что он, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", — написал Владимир Зеленский.

Что пишет китайская пресса о разговоре Зеленского с Си Цзиньпином

Отметим, что китайские СМИ весьма сдержанно сообщили о прошедшем разговоре без каких-либо подробностей. Так, китайское государственное новостное агентство "Синьхуа" просто сообщило "Си, Зеленский провели телефонный разговор".

Напомним, 18 апреля Bloomberg писал о том, что война в Украине в определенном смысле может устраивать председателя КНР Си Цзиньпина, именно поэтому телефонный звонок между лидером Китая и президентом Украины Владимиром Зеленским на тот момент все еще не состоялся.

Также напомним, 5 апреля посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что "дружба" Пекина и Москвы, о которой все говорят — это просто риторика, и Китай никогда не становился на сторону России.

Ранее, 4 апреля, в Китае заявили, что Пекин готов к обсуждению урегулирования ситуации в Украине в партнерстве с ЕС.