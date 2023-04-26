"Змістовна бесіда": Зеленський провів телефонну розмову із Сі Цзіньпіном

За словами українського президента, розмова була тривалою. Голова держави висловив сподівання, що спілкування з китайським лідером дасть потужний поштовх до розвитку відносин двох країн.

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із головою Китаю Сі Цзіньпіном. Про це у середу, 26 квітня, повідомив український лідер у своєму Twitter-акаунті.

Президент України назвав розмову з головою КНР тривалою та змістовною.

"Провів тривалу змістовну телефонну розмову з Головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх до розвитку наших двосторонніх відносин", — написав Володимир Зеленський.

Що пише китайська преса про розмову Зеленського із Сі Цзіньпіном

Зазначимо, що китайські ЗМІ вельми стримано повідомили про розмову без будь-яких подробиць. Так, китайське державне агентство новин "Сіньхуа" просто повідомило "Сі, Зеленський провели телефонну розмову".

Нагадаємо, 18 квітня Bloomberg писав про те, що війна в Україні в певному сенсі може влаштовувати голову КНР Сі Цзіньпіна, саме тому телефонний дзвінок між лідером Китаю та президентом України Володимиром Зеленським на той момент все ще не відбувся.

Також нагадаємо, 5 квітня посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун заявив, що "дружба" Пекіна та Москви, про яку всі говорять, — це просто риторика, і Китай ніколи не ставав на бік Росії.

Раніше, 4 квітня, у Китаї заявили, що Пекін готовий до обговорення врегулювання ситуації в Україні у партнерстві з ЄС.