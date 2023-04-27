Путину нужна пауза в войне: генерал рассказал, сколько займет восстановление ВС РФ

По словам экс-руководителя Службы внешней разведки Украины генерала Николая Маломужа, на сегодня флот, ядерные подразделения и авиация — единственные боеспособные единицы, которыми располагают российские войска.

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Угрожая ядерным оружием и началом третьей мировой войны, Кремль намеревается давить на некоторые страны-участницы НАТО, чтобы изменить политические решения и сократить объемы военной поддержки Украины. Об этом Фокусу рассказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

Посредством такого давления Москва пытается усадить украинское руководство за стол переговоров, чтобы тем самым добиться столь необходимой паузы в боевых действиях.

"По определенным расчетам, им нужно полгода-год, чтобы восстановить резервы, нарастить боевую способность и получить от своего ВПК необходимую боевую технику", — отмечает Маломуж.

По словам генерала, на сегодняшний день, флот, ядерные возможности и авиация — это единственные боеспособные силы, которыми на сегодня еще остаются у РФ.

"Путин получил то, чего он больше всего боялся — расширение НАТО и его готовность дать отпор врагу. Сегодня Альянс не только поддерживает Украину политически, но и оказывает военную помощь. В глазах Путина масштабы угрозы от НАТО расширяются. В Брюсселе четко заявили, что будут противодействовать всеми средствами. Сюда следует добавить, что оценка подготовки украинского контрнаступления сильно тревожит политическое руководство РФ", — говорит Маломуж.

Более подробно о причинах российских ядерных угроз читайте в материале "Кремлю нужна пауза. Зачем Россия провоцирует НАТО и угрожает третьей мировой войной".

Напомним, что, по оценкам действующего командующего американскими войсками в Европе Кристофера Каволи, Воздушные силы РФ "теряли очень мало". За время полномасштабной войны в Украине армия РФ потеряла только 80 самолетов. Сейчас у ВС РФ достаточно авиационной техники: около тысячи истребителей и истребителей-бомбардировщиков.