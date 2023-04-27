Путіну потрібна пауза у війні: генерал розповів, скільки займе відновлення ЗС РФ

За словами екскерівника Служби зовнішньої розвідки України генерала Миколи Маломужа, на сьогодні флот, ядерні підрозділи та авіація — єдині боєздатні одиниці, які мають російські війська.

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Погрожуючи ядерною зброєю та початком третьої світової війни, Кремль намагається чинити тиск на окремі країни-учасниці НАТО, щоб повпливати на їхнє політичне рішення та зменшити обсяги допомоги Україні. Про це Фокусу розповів колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

Через такий тиск Москва намагається всадити Україну за стіл переговорів, щоб отримати необхідну активну паузу в бойових діях.

"За певними розрахунками, їм потрібно півроку-рік, щоб відновити резерви, наростити бойову спроможність та отримати від свого ВПК необхідну бойову техніку", — зазначає Маломуж.

За словами генерала, на сьогодні, флот, ядерні можливості та авіація — це єдині потужні сили якими на сьогодні володіє РФ.

"Путін отримав те, чого він найбільше боявся – розширення НАТО та його готовність дати відсіч ворогу. Сьогодні Альянс не лише підтримує Україну політично, а й надає військову допомогу. В очах Путіна масштаби загрози від НАТО розширюються. У Брюсселі чітко заявили, що будуть протидіяти всіма засобами. Сюди треба додати, що оцінка підготовки українського контрнаступу сильно тривожить політичне керівництво РФ", — говорить Маломуж.

Більше про причини російських ядерних погроз читайте в матеріалі "Кремлю потрібна пауза. Навіщо Росія провокує НАТО та погрожує третьою світовою війною".

Нагадаємо, що, за оцінками чинного командувача американських військ у Європі Крістофера Каволі, Повітряні сили РФ "втрачали дуже мало". За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила лише 80 літаків. У ЗС РФ достатньо авіаційної техніки: на сьогодні залишається ще близько тисячі винищувачів та винищувачів-бомбардувальників.