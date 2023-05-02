Счет за ущерб, нанесенный Украине, будут оплачивать многие поколения в РФ, — Ермак

По мнению руководителя ОП, новые поколения россиян не смогут укрыться ни в одной стране мира от преследующего их наследия, как потомков террористов.

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Причиненный войной в Украине ущерб уже отбрасывает тень на несколько будущих поколений в России, однако за все, что сделала страна-агрессор, придется платить. Об этом во вторник, 2 мая написал в своем Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Когда мы говорим об экологическом ущербе, который постоянно наносит Россия вследствие ударов по Украине, то должны четко дать понять россиянам: за все придется платить. За минирование территорий, за удары по объектам, так же, как и за убийства людей и похищение детей", — пишет он.

По мнению Ермака, счет за ущерб, причиненный Россией идет на несколько поколений, и он будет приумножаться.

"Сейчас счет пошел на несколько поколений. Он загадочным образом не обнулится, напротив – приумножится. Будут платить еще нерожденные будущие поколения и у них никто не спрашивать хотят они этого или нет", — отметил руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что помимо этого, новые поколения в России войдут в историю, как потомки российских террористов, которые осуществляли геноцид украинского народа.

"И укрыться от этого не получится ни в одной стране мира", — подытожил он.

Напомним, 17 апреля Ермак заявил, что для защиты и спасения украинского населения и инфраструктуры от российского террора нужно уничтожать авиацию врага.

Также напомним, что в конце 2022 года Ермак рассказал в интервью, что после завершения войны Украина займет лидерскую позицию, а президента РФ Владимира Путина будет ожидать международный трибунал по типу Нюрнбергского процесса.