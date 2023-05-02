Рахунок за збитки, завдані Україні, оплачуватимуть багато поколінь в РФ, — Єрмак

На думку керівника ОП, нові покоління росіян не зможуть сховатися в жодній країні світу від спадку, що буде переслідувати їх, як нащадків терористів.

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Завдані війною в Україні збитки вже відкидають тінь на кілька майбутніх поколінь у Росії, проте за все, що зробила країна-агресор, доведеться платити. Про це у вівторок, 2 травня, написав у своєму Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Коли ми говоримо про екологічну шкоду, яку постійно завдає Росія внаслідок ударів по Україні, то маємо чітко дати зрозуміти росіянам: за все доведеться платити. За мінування територій, за удари по об'єктах, так само, як і за вбивства людей та викрадення дітей", — пише він.

На думку Єрмака, рахунок за збитки, завдані Росією, йде на кілька поколінь, і він примножуватиметься.

"Зараз рахунок пішов на кілька поколінь. Він загадковим чином не обнулиться, навпаки — примножиться. Платитимуть ще ненароджені майбутні покоління, і в них ніхто не питатиме хочуть вони цього чи ні", — зазначив керівник ОП.

Єрмак підкреслив, що, крім цього, нові покоління в Росії увійдуть в історію як нащадки російських терористів, котрі здійснювали геноцид українського народу.

"І сховатися від цього не вийде в жодній країні світу", — підсумував він.

Нагадаємо, 17 квітня Єрмак заявив, що для захисту та порятунку українського населення та інфраструктури від російського терору потрібно знищувати авіацію ворога.

Також нагадаємо, що наприкінці 2022 року Єрмак розповів в інтерв'ю, що після завершення війни Україна займе лідерську позицію, а президента РФ Володимира Путіна чекатиме міжнародний трибунал на кшталт Нюрнберзького процесу.