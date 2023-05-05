Лукашенко уже понял, кто победит в войне в Украине, — эксперт

Самопровозглашенный президент Беларуси начал дистанцироваться от Владимира Путина, а подконтрольные ему силовики прямо говорят, что осенью будут решать, как использовать личный состав на границе с Украиной.

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Александр Лукашенко пытается маневрировать в своих действиях и заявлениях, понимая, как для Российской Федерации закончится война в Украине. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии Фокусу.

"Лукашенко опытнее и хитрее Путина, он хорошо понимает, что "российский корабль" уже идет ко дну. На первых месяцах войны он охотно предоставлял свою территорию для вторжения и нанесения ударов, расчет был на то, что победителей не судят. Впоследствии риторика начала меняться, а сейчас Лукашенко видит и понимает, что эта война не будет победной для Путина, потому и меняет свое поведение", — рассказал Жданов.

По его мнению, существуют определенные неофициальные договоренности с Беларусью, что они не предоставляют свою территорию для нанесения ударов по Украине, зато с ними не разрывают дипломатические отношения Украины и ряда стран Европы.

Напомним, 28 апреля Лукашенко вдруг заявил, что не хочет воевать. Более того, он отметил, что его заверили в том, что ни Польша, ни Украина не собираются на него нападать.

Кроме того, 3 мая глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо рапортовал на совещании силовиков о создании дополнительных маневровых групп на границе для противодействия потенциальному противнику. При этом он отметил, что их целесообразность может быть пересмотрена уже осенью.

Больше читайте в материале Фокуса "Откуда готовилось наступление. Почему Лукашенко перестал говорить о своем участии в войне".