Лукашенко вже зрозумів, хто переможе у війні в Україні, — експерт

Самопроголошений президент Білорусі почав дистанціюватися від Володимира Путіна, а підконтрольні йому силовики прямо говорять, що восени будуть вирішувати, як використовувати особовий склад на кордоні з Україною.

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Олександр Лукашенко намагається маневрувати у своїх діях та заявах, розуміючи, як для Російської Федерації закінчиться війна в Україні. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов у коментарі Фокусу.

"Лукашенко досвідченіший та хитріший за Путіна, він добре розуміє, що "російський корабель" вже йде на дно. На перших місяцях війни він охоче надавав свою територію для вторгнення та нанесення ударів, розрахунок був на те, що переможців не судять. Згодом риторика почала змінюватися, а зараз Лукашенко бачить і розуміє, що ця війна не буде переможною для Путіна, тому й змінює свою поведінку", — розповів Жданов.

На його думку, існують певні неофіційні домовленості з Білоруссю, що вони не надають свою територію для завдання ударів по Україні, натомість з ними не розривають дипломатичні відносини Україна та низка країн Європи.

Нагадаємо, 28 квітня Лукашенко раптом заявив, що не хоче воювати. Навіть більше, він відмітив, що його запевнили в тому, що ні Польща, ні Україна не збираються на нього нападати.

Окрім того, 3 травня голова Держприкордонкомітету Білорусі Анатолій Лаппо рапортував на нараді силовиків про створення додаткових маневрових груп на кордоні для протидії потенційному противнику. Проте він зазначив, що їхня доцільність може бути переглянута вже восени.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Звідки готувався наступ. Чому Лукашенко перестав говорити про свою участь у війні".