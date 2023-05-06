Военный переворот в России возможен, но при определенных условиях, — эксперт

Россию может ожидать смена руководства режима в случае, если власть президента РФ ослабеет. Для этого есть два возможных сценария.

Related video

Условием для смещения кремлевского руководства могут стать успешные действий Сил обороны Украины, из-за которых доверие к президенту Владимиру Путину со стороны российского населения может снизиться. Последующий рост социальной напряженности в РФ из-за войны — еще одна причина для смены режима. Об этом в комментарии Фокусу заявил военный эксперт Антон Михненко.

"Чем успешнее будут украинские наступательные операции, чем больше территорий мы будем освобождать, тем больше это будет подрывать стабильность режима РФ, — говорит военный эксперт Антон Михненко. — В России уже настолько распространилась пропаганда, настолько накрученное население, что оно уже подталкивает военно- политическое руководство к радикальным действиям. Уже на бытовом уровне предлагают использовать тактическое ядерное оружие. А когда общество начинает давить на власть, а власть понимает, что не может воспользоваться этими возможностями, потому что есть определенное политическое внешнее давление, напряжение растет — может произойти взрыв".

Михненко вспоминает историю: "По окончании Первой мировой войны, когда толпы военных российской империи начали возвращаться с войны на территории российской империи в Украине и России, военные тоже были возмущены — война закончилась, а результатов не было. Именно этим моментом воспользовались большевики, когда начали навязывать идеи военным, вернувшимся с фронта".

Недаром в последнее время эксперты все чаще говорят, как Россия будет жить после Путина, а в Кремле ищут кандидатуру преемника, ведь в случае поражения в Украине российские элиты хотят обеспечить себе безопасность.

В начале января в РФ озвучили возможный сценарий ухода Путина — по словам экс-спичрайтера главы Кремля Аббаса Галлямова, Путину могут предложить вариант, который позволит мирно уйти из политики и сохранить привычную жизнь. В противном случае могут начать действовать более решительно.

Больше читайте в материале Фокуса "Нехватка доверия и опасения мятежа: почему Путин постоянно меняет генералов".