Мягкое, но жесткое "нет": Казахстан отказался принять Гайдая послом в стране, — СМИ

Казахская сторона дала понять, то им не подходит эта кандидатура, и хотелось бы видеть на должности профессионального дипломата.

Related video

Казахстан отказался выдавать согласие на принятие в качестве посла Украины в стране бывшему начальнику Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю. Об этом сегодня, 22 мая сообщает ZN.UA.

Официальный Киев сделал запрос на получение агремана ( одобрения на должность главы дипломатического правительства), но казахская сторона дала понять, то им не подходит эта кандидатура, и хотелось бы видеть на должности профессионального дипломата.

Как сообщили изданию его собеседники, в Казахстане на запрос по Гайдаю отреагировали "мягко, но жестко".

Справедливости ради важно напомнить, что предыдущий украинский посол в Казахстане Петр Врублевский был профессиональным дипломатом, но его отозвали из-за истерики Кремля, касаемо его жестких "антироссийских высказываний".

15 марта президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций. Тогда появилась информация, что вместо Луганской области Гайдай возглавит дипведомство в Казахстане.

16 марта он подтвердил свое возможное назначение послом Украины в Казахстане, но отметил, что "все еще может измениться".