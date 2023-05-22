М'яке, але жорстке "ні": Казахстан відмовився прийняти Гайдая послом у країні, — ЗМІ

Казахська сторона дала зрозуміти, що їм не підходить ця кандидатура та хотілося б бачити на посаді професійного дипломата.

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Казахстан відмовився видавати згоду на прийняття послом в країні колишнього начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая. Про це сьогодні, 22 травня, повідомляє ZN.UA.

Офіційний Київ зробив запит на отримання агреману (схвалення на посаду голови дипломатичного уряду), але казахська сторона дала зрозуміти, що їм не підходить ця кандидатура та хотілося б бачити на посаді професійного дипломата.

Як повідомили виданню його співрозмовники, у Казахстані на запит щодо Гайдая відреагували "м'яко, але жорстко".

Задля справедливості важливо нагадати, що попередній український посол у Казахстані Петро Врублевський був професійним дипломатом, але його відкликали через істерику Кремля щодо його жорстких "антиросійських висловлювань".

15 березня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій. Тоді з'явилася інформація, що замість Луганської області Гайдай очолить дипвідомство в Казахстані.

16 березня він підтвердив своє можливе призначення послом України в Казахстані, але зазначив, що "все ще може змінитися".