Кабмин уволил Сергея Крука с должности главы ГСЧС Украины, — министр внутренних дел

Игорь Клименко обещал кадровые перестановки в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в начале августа после того, как пяти чиновникам ГСЧС избрали меру пресечения по делу о гибели руководства МВД в авиакатастрофе.

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Правительство Украины приняло решение уволить Сергея Крука с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Таковы результаты внутренней проверки ведомства. Об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, исполнять обязанности главы ГСЧС будет заместитель руководителя службы Владимир Демчук.

"Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме", — написал Игорь Клименко.

Отметим, что он анонсировал кадровые перемены в ГСЧС еще в начале августа, после того, как пяти чиновникам службы избрали меру пресечения по делу о гибели руководства МВД во время авиакатастрофы в Броварах.

Напомним, 3 августа Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые нарушили правила безопасности полетов вертолета, потерпевшего крушение 18 января 2023 года в Броварах.

В результате катастрофы, которая произошла рано утром 18 января погибли 16 человек, среди которых было руководство министерства внутренних дел — глава ведомства Денис Монастырский, замминистра Евгений Енин, и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.