Кабмін звільнив Сергія Крука з посади голови ДСНС України, — міністр внутрішніх справ

Ігор Клименко обіцяв кадрові перестановки в Державній службі з надзвичайних ситуацій на початку серпня після того, як п'ятьом чиновникам ДСНС обрали запобіжний захід у справі про загибель керівництва МВС в авіакатастрофі.

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Уряд України ухвалив рішення звільнити Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Такими є результати внутрішньої перевірки відомства. Про це в Telegram повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, виконувати обов'язки голови ДСНС буде заступник керівника служби Володимир Демчук.

"Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення. Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі", — написав Ігор Клименко.

Зазначимо, що він анонсував кадрові зміни в ДСНС ще на початку серпня, після того, як п'ятьом чиновникам служби обрали запобіжний захід у справі про загибель керівництва МВС під час авіакатастрофи в Броварах.

Нагадаємо, 3 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п'ятьом посадовим особам Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, що зазнав аварії 18 січня 2023 року в Броварах.

Унаслідок катастрофи, яка сталася рано вранці 18 січня, загинули 16 осіб, серед яких було керівництво міністерства внутрішніх справ — глава відомства Денис Монастирський, заступник міністра Євген Єнін, і держсекретар МВС Юрій Лубкович.