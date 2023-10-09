"Есть все шансы": в Раде возможно рассмотрят признание ХАМАС террористической организацией

По словам представителя президента в ВР Федора Вениславского, Украина тщательно обдумывает свои шаги, чтобы не приобрести дополнительных сложностей и врагов.

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После трагических событий в Израиле "есть все шансы", чтобы Украина рассмотрела вопрос о признании палестинской группировки ХАМАС террористической организацией. Об этом в понедельник, 9 октября, заявил представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода".

"Я считаю, что на фоне ужасов, которые мы увидели за последние несколько дней, где действительно ХАМАС демонстрировал свою жестокость и террористическую направленность против мирного населения, когда они вытаскивали мирных граждан из автомобилей и брали в заложники совершенно невинных людей, использовали это как средство для торга – это и есть сущность террора. Поэтому бесспорно террористическая направленность этой войны для меня как для юриста очевидна", – сказал Вениславский.

При этом нардеп отметил, что подобного рода вопросы находятся в компетенции комитета Верховной Рады по иностранным делам. Вениславский ожидает, что на ближайших заседаниях в Раде депутаты обсудят ситуацию в Израиле, чтобы представить рекомендации "наиболее эффективных и рациональных действий".

Отвечая на вопрос журналистки, почему Украина до сих пор не признала ХАМАС террористической организацией, Вениславский занял осторожную позицию и объяснил это несколькими факторами.

"Есть очень много составляющих и мы должны понимать, что боремся с очень сложным врагом, у которого также очень много разных точек соприкосновения и влияния на разные регионы мира. И поэтому для нас важно, чтобы мы не приобрели себе еще каких-либо сложностей и врагов на фоне борьбы с РФ за нашу независимость", – заявил представитель президента.

В Раде возможно рассмотрят признание ХАМАС террористической организацией

Израиль, США, Канада, Япония, Великобритания и Евросоюз уже признали ХАМАС террористической организацией. В арабском мире эта группировка запрещена в Иордании и Египте. Кроме того военное крыло ХАМАС внесли в список террористических организаций в Новой Зеландии и Австралии.

Напомним, в ХАМАС заявили о готовности обсудить перемирие с Израилем. Заявление представителя ХАМАС прозвучало на фоне подготовки ЦАХАЛа к проведению наземной операции в секторе Газа.

Ранее Фокус писал, что Египет предупреждал Израиль об угрозе со стороны ХАМАС. Представитель египетской разведки говорит, что правительство Израиля назвало эти предупреждения "полным фейком".