"Є всі шанси": у Раді можливо розглянуть визнання ХАМАС терористичною організацією

За словами представника президента у ВР Федора Веніславського, Україна ретельно обмірковує свої кроки, щоб не набути додаткових складнощів і ворогів.

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Після трагічних подій в Ізраїлі "є всі шанси", щоб Україна розглянула питання про визнання палестинського угруповання ХАМАС терористичною організацією. Про це в понеділок, 9 жовтня, заявив представник президента України у Верховній Раді, народний депутат Федір Веніславський в ефірі "Радіо Свобода".

"Я вважаю, що на тлі жахів, які ми побачили за останні кілька днів, де справді ХАМАС демонстрував свою жорстокість і терористичну спрямованість проти мирного населення, коли вони витягували мирних громадян з автомобілів і брали в заручники абсолютно невинних людей, використовували це як засіб для торгу — це і є сутність терору. Тому безперечно терористична спрямованість цієї війни для мене як для юриста очевидна", — сказав Веніславський.

При цьому нардеп зазначив, що такі питання перебувають у компетенції комітету Верховної Ради у закордонних справах. Веніславський очікує, що на найближчих засіданнях у Раді депутати обговорять ситуацію в Ізраїлі, щоб представити рекомендації "найефективніших і найраціональніших дій".

Відповідаючи на запитання журналістки, чому Україна досі не визнала ХАМАС терористичною організацією, Веніславський зайняв обережну позицію і пояснив це кількома факторами.

"Є дуже багато складових і ми повинні розуміти, що боремося з дуже складним ворогом, у якого також дуже багато різних точок дотику і впливу на різні регіони світу. І тому для нас важливо, щоб ми не придбали собі ще якихось складнощів і ворогів на тлі боротьби з РФ за нашу незалежність", — заявив представник президента.

У Раді можливо розглянуть визнання ХАМАС терористичною організацією

Ізраїль, США, Канада, Японія, Велика Британія та Євросоюз уже визнали ХАМАС терористичною організацією. В арабському світі це угруповання заборонене в Йорданії та Єгипті. Крім того, військове крило ХАМАС внесли до списку терористичних організацій у Новій Зеландії та Австралії.

Нагадаємо, у ХАМАС заявили про готовність обговорити перемир'я з Ізраїлем. Заява представника ХАМАС прозвучала на тлі підготовки ЦАХАЛу до проведення наземної операції в секторі Газа.

Раніше Фокус писав, що Єгипет попереджав Ізраїль про загрозу з боку ХАМАС. Представник єгипетської розвідки каже, що уряд Ізраїлю назвав ці попередження "повним фейком".