В Стамбуле скоропостижно скончался российский топ-дипломат: что известно

Тело умершего Николая Кобринца нашли в постели одного из номеров гостиницы, где он остановился накануне. По предварительным данным, дипломат скончался в результате сердечного приступа.

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В одном из номеров гостиницы Таксим в Стамбуле обнаружили тело 61-летнего Николая Кобринца, который занимал должность руководителя департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России. По предварительной информации, Кобринец мог умереть от сердечного приступа, сообщила 13 октября турецкая телекомпания NTV.

По информации репортеров, тело российского дипломата нашли его коллеги. Кобринец после приезда в Стамбул остановился в гостинице, но на следующее утро на запланированную встречу с послами не пришел. Его коллеги пытались дозвониться к нему, но безуспешно. Тогда они решили обратиться к сотрудникам отеля Таксим, и когда в присутствии полиции они вошли в номер, то обнаружили тело Кобринца, лежащего неподвижно на постели. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

По предварительным данным, российский дипломат скончался 12 октября, однако о причинах смерти пока неизвестно. Медики предполагают, что Кобринец умер в результате сердечного приступа.

"Тело дипломата доставили в морг Института судебной медицины, турецкая полиция начала расследование инцидента", — говорится в сообщении.

В российском МИД отреагировали на кончину своего сотрудника и привели краткую биографию дипломата.

Кобринец родился 21 декабря 1961 года в Москве. После окончания МГИМО в 1984 году работал в МИД на различных должностях. С 2006 года в течение пяти лет был заместителем Постоянного представителя Российской Федерации при Евросоюзе. А с 2012 по 2019 занимал должность заместителя директора Департамента международного сотрудничества Правительства РФ. С 2019 до самой смерти возглавил Департамент общеевропейского сотрудничества.

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В пресс-службе российского ведомства написали о нем, как о "талантливом дипломате и опытном руководителе".

"Ушел талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов родины", — говорится в сообщении.

Напомним,13 августа в Армении погиб временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко. Сообщалось, что украинский дипломат погиб в результате вероятного утопления на озере Севан. Правоохранительные органы в отношении инцидента начали уголовное расследование.