У Стамбулі раптово помер російський топдипломат: що відомо

Тіло померлого Миколи Кобринця знайшли в ліжку одного з номерів готелю, де він зупинився напередодні. За попередніми даними, дипломат помер унаслідок серцевого нападу.

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В одному з номерів готелю "Таксим" у Стамбулі виявили тіло 61-річного Миколи Кобринця, який обіймав посаду керівника департаменту загальноєвропейського співробітництва міністерства закордонних справ Росії. За попередньою інформацією, Кобринець міг померти від серцевого нападу, повідомила 13 жовтня турецька телекомпанія NTV.

За інформацією репортерів, тіло російського дипломата знайшли його колеги. Кобринець після приїзду до Стамбула зупинився в готелі, але наступного ранку на заплановану зустріч із послами не прийшов. Його колеги намагалися додзвонитися до нього, але безуспішно. Тоді вони вирішили звернутися до співробітників готелю "Таксим", і коли в присутності поліції вони увійшли в номер, то виявили тіло Кобринця, який лежав нерухомо на ліжку. Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть.

За попередніми даними, російський дипломат помер 12 жовтня, проте про причини смерті поки невідомо. Медики припускають, що Кобринець помер унаслідок серцевого нападу.

"Тіло дипломата доправили до моргу Інституту судової медицини, турецька поліція почала розслідування інциденту", — ідеться в повідомленні.

У російському МЗС відреагували на смерть свого співробітника і навели коротку біографію дипломата.

Кобринець народився 21 грудня 1961 року в Москві. Після закінчення МДІМВ 1984 року працював у МЗС на різних посадах. З 2006 року протягом п'яти років був заступником Постійного представника Російської Федерації при Євросоюзі. А з 2012 по 2019 обіймав посаду заступника директора Департаменту міжнародного співробітництва Уряду РФ. З 2019 до самої смерті очолив Департамент загальноєвропейського співробітництва.

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У пресслужбі російського відомства написали про нього, як про "талановитого дипломата і досвідченого керівника".

"Пішов талановитий дипломат, досвідчений керівник і чуйний наставник, який присвятив усе своє трудове життя захисту зовнішньополітичних інтересів батьківщини", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 серпня у Вірменії загинув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко. Повідомлялося, що український дипломат загинув унаслідок імовірного утоплення на озері Севан. Правоохоронні органи щодо інциденту почали кримінальне розслідування.