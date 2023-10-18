"Чтобы не скатились в OnlyFans": Стефанчук попросил Гончаренко не транслировать заседание ВР в TikTok (видео)

По словам спикера Рады, распространять информацию, обсуждавшуюся в парламенте, разрешается спустя час после засадений. Гончаренко предложил в ответ выполнять закон и придерживаться регламента.

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На заседании Верховной Рады Украины спикер парламента Руслан Стефанчук посоветовал нардепу Алексею Гончаренко (фракция "Европейская Солидарность") не вести прямую трансляцию в TikTok во время заседания, поскольку это нарушает постановление о распространении информации спустя час после завершения заседания. Видео опубликовало "ТСН".

"Вы нарушаете это постановление и также подвергаете угрозе единственный законодательный орган государства и находящихся тут людей", — заявил Стефанчук.

В ответ депутат сделал спикеру "предложение на миллион".

"Оно очень простое: вы выполняете закон и придерживаетесь регламента. И выносите постановление Цабеля* на голосование, а я выключаю трансляцию в "Тиктоке". И обещаю, что и после этого не буду ее включать, могу длительное время", — ответил Гончаренко.

Судя по всему, речь о проекте постановления, который блокирует подписание закона о надбавке военным. Зарегистрирован еще 11 апреля, автор — нардеп от партии "Голос" Владимир Цабаль.

"Алексей Алексеевич, во-первых, мы не на базаре. Во-вторых, беспокоюсь, чтоб с TikTok вы не скатились в PornHub или OnlyFans", — ответил спикер.

Комментируя обсуждение в Верховной Раде упомянутых онлайн-платформ, Гончаренко написал, что тем Telegram-каналам, которые распространяют новости о "Гончаренко и PornHub" стоит обратить внимание на дату.

Комментарий Алексея Гончаренко

"Те люди, которые на это выделили деньги — идиоты. Я сам это постил у себя, — отметил он. — Это было две недели тому назад <> Там негатива, конечно, больше Стефанчуку".

Комментарий Алексея Гончаренко

Напомним, что глава парламента Стефанчук наградил мага и жреца Велиара орденом "Гордость и слава Украины". По словам Богдана Орищенко (он же Велиар), награды его удостоили якобы за помощь ВСУ, а все, кто пренебрежительно относится к деятельности украинских магов, ведьм и прочих колдунов, преуменьшают их заслуги в борьбе против российской агрессии. Велиар утверждает, что проблемы со здоровьем главы Чечни Рамзана Кадырова объясняются действием черной магии.

Также сообщалось, что 17 октября Верховная Рада не утвердила вынесенный на голосование закон о "военном НДФЛ", его отправили на доработку.