От Mercedes до Tesla: СМИ выяснили, на каких авто нардепы приезжают в Раду (фото)

Народные депутаты приезжают на работу в Верховную Раду на элитных автомобилях, некоторые из которых на самом деле им не принадлежат. Журналисты разбирались, где чье авто и сколько на них штрафов.

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С начала полномасштабного вторжения доступ журналистов в Верховную Раду ограничен, в частности к пленарным заседаниям допускают только телеканал "Рада". "Схемы" выяснили, чем занимаются народные депутаты во время полномасштабного вторжения, в частности кто на каких машинах приезжает на работу, пока их не видят СМИ.

Возле Верховной Рады журналисты встретили народного депутата Антона Яценко, который заявил, что пользуется тем автомобилем, который указан в его декларации, однако Mercedes, на котором он приехал, принадлежит не ему, а его сестре.

Нардеп Антон Яценко

Также СМИ заметили народного депутата из группы "Відновлення України" Игоря Кисилева, он приехал также на Mercedes. Однако на вопрос, чье авто, он заявил: "Я не комментирую, извините". Однако "Схемы" узнали, что это авто записано на его жену.

Нардеп Игорь Кисилев

Депутата Владимира Мороза, который также в группе "Відновлення України" заметили рядом с Toyota Land Cruiser, но он сообщил, что приехал на работе на такси, ведь "машину негде поставить". Позже выяснилось, что этот автомобиль все же записан на депутата.

Нардеп Владимир Мороз

Кроме этого, журналисты встретили депутата из Одессы, члена группы "Платформа за життя та мир" Николая Скорика, который был соратником обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука. Тот заявил, что считает Россию агрессором, тогда как война изменила его отношение к Медведчуку на "негативное". Также удалось поговорить с Василием Нимченко, тоже бывшим соратником Медведчука, он сообщил, что пока не общается с ним. После запрета ОПЗЖ в группу "Платформа за життя та мир" вошли депутат Нестор Шуфрич и Александр Пономарев, которые сейчас находятся в тюрьме по подозрениям в государственной измене. В частности, следствие считает, что Шуфрич выполнял задание Владимира Сивковича, которого считают агентом ФСБ, однако нардеп это отрицает.

Также "Схемы" встретили депутата от "Слуги народу" Даниила Гетманцева, бывшего помощника Сивковича, и спросила о той его работе.

"Смотрите, это было когда еще? Вы же знаете, там был третий созыв, да? Это начало нулевых, до 2010-го года. Как это произошло я уже не помню, но наверняка кто-то порекомендовал. Я же все же, какой ни какой, был на тот момент доцент, сейчас уже профессор в Киевском университете Шевченко по праву, — ответил Даниил Гетманцев.

Журналисты со ссылкой на реестры штрафов сообщили, что на некоторые машины нардепов наложены штрафы за несоблюдение правил дорожного движения. А именно по состоянию на начало октября нардепу от "Слуги народу" Дмитрию Налетову, владельцу BMW, прислали 21 штраф за превышение скорости. Однако уже в конце октября система показала 22-й штраф, все нарушения были оплачены.

"Я думаю, что там незначительные превышения скорости и в год это получается 1-2 раза в месяц. Я не считаю, что это очень много штрафов", — заявил Налетов.

Автомобиль Дмитрия Налетова

Нардеп Дмитрий Налетов

Возле ВР припарковали автомобиль Tesla, сервис "Штрафы ПДД" показал 23 штрафа за превышение скорости, в том числе 21 из них — за 2023 год. Зато автомобиль попал в Украину в сентябре 2023 года, через полтора года после начала полномасштабного вторжения. Владельцем автомобиля, по источникам "Схем", является родной брат депутата из Винницкой области Ларисы Билозир, которая входит в группу "Довіра".

Тесла

Нардеп Лариса Билозир

Съемочная группа заметила внедорожник Lexus, который записан на депутата-застройщика Виктора Мялика из группы "Партія "За майбутнє". ГБР подозревало депутата в неуплате налогов на сумму в 97 млн грн.

Внедорожник Lexus

Депутат-застройщик Виктор Мьялик

Журналисты заметили другой Mercedes, в апреле 2022 года на другом авто, однако с этими номерами был замечен Григорий Суркис, бывший президент "Динамо Киев" и экс-соратник Медведчука, тогда, когда выезжал за границу с 13-ю часами. Ранее авто с этими номерами упоминались в деле о неуплате налогов должностными лицами "Динамо Киев".

Вадим Столар, депутат-застройщик, стоял возле одного из Maybach. Он не захотел разговаривать с журналистами и сел в машину.

Почему Верховная Рада "закрыта" для журналистов

Журналисты направили запрос в ВР с просьбой предоставить информацию о всех документах, на основании которых действуют ограничения для медиа. В ответе не было ни слова о запретах. В сентябре парламент разрешил прямую трансляцию с пленарных заседаний только телеканалу "Рада", однако СМИ осуществляют запись заседаний и публикуют их через несколько часов.

"Схемы" спросили у нардепа от "ЄС" Михаила Бондаря, почему журналистов не пускают в ВР.

"Там чудится такое, что они наверняка не хотят показывать это людям. Несмотря на то, что мы приняли закон об освещении работы ВРУ, транслируют ночью. Чтобы люди легли спать и не смотрели того, что происходит в стенах парламента", — ответил нардеп.

Кроме этого, Рада начала ограниченно предоставлять информацию. СМИ отказали в предоставлении перечня действующих помощников нардепов несмотря на то, что ранее эти данные публиковали на сайте парламента. Также не предоставили информацию о зарубежных командировках нардепов за 2023 год.

Нардеп от "Слуги народу" Олександр Ковальчук заявил, что журналистов не пускают в ВР в период войны из-за "законодательства". Внефракционный депутат Николай Тищенко и народный депутат из "Слуги народу", бывший журналист Сергей Швец еще не имеют позиции относительно того, стоит ли предоставлять доступ журналистам в Раду. Тогда как "слуга" Константин Касай выступает "за" присутствие журналистов. По его словам, в комитете по правам человека поднимали этот вопрос, однако решения еще нет из-за "вопросов безопасности". У нардепа от "Батьківщина", бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко подобная позиция.

"Та самая безопасность, которая для меня или для любого народного депутата, вполне может и должна быть у украинских журналистов. Укрытие, куда можно спуститься. Вы не против, что будем в одном укрытии, в случае, если воздушная тревога? Я работаю в комитете по европейской интеграции. Это очень важно нам сейчас. Мы же начинаем сейчас переговоры о членстве Украины в ЕС. И доступ СМИ, и доступ к информации, свобода слова — одно из ключевых требований", — сказал он.

Нардеп от "Європейської солідарності" Владимир Вятрович также считает, что парламент должен быть открытым для журналистов, ведь это является важным элементом и инструментом сохранения демократии.

Нардеп от "Голосу" Ярослав Железняк назвал "глупостью" то, что Рада закрыта для журналистов. По его словам, все знают, когда проходят заседания, поэтому в закрытии парламента нет смысла.

Журналисты попросили у председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука предоставить документ, которым СМИ ограничили доступ в парламент, а тот попросил время для уточнения.

"Я уточню, потому что это же все принималось еще в период, когда вводилось военное положение. И с того времени мы очень активно сотрудничаем с нашими спецслужбами, которые постоянно присылают нам все свои сообщения о том, что есть и опасность, и парламент является центром принятия решений, — ответил он.

Стефанчук заявил, что доступ журналистов в ВР вернут после того, как "опасность спадет".

"Как только эта опасность спадет, я получу первые письма, что такой опасности нет, мы вернем и восстановим все вещи, как они циркулировали всегда в парламенте", — добавил Стефанчук.

Напомним, в сентябре расследователи Bihus.info рассказали о новых дорогостоящих автомобилях, на которых приезжают народные депутаты из групп и фракций "За будущее", "Батькивщина", "Доверие", "Слуга народа" в Верховную Раду. Журналисты выяснили, что автопарк был обновлен за время полномасштабного вторжения.